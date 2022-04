Niente permessi dal Comune, annullato l'evento di Pasquetta sul Porto di Trani

«In qualità di presidente dell'Associazione scrivente, comunico ufficialmente, attraverso questa nota, che l'evento "Pasquetta sul porto di Trani" è stato annullato». A dichiararlo attraverso un comunicato stampa è il presidente dell'associazione In Movida, Mimmo Laurora.«Sono rammaricato nel doverlo comunicare solo oggi, ma purtroppo sono stato notiziato poche ore fa del non ottenimento dei permessi Comunali per poterlo svolgere. Fra le varie motivazioni del diniego c'è anche quella di evitare flussi di gente tali da creare assembramenti, oltre ad apprendere che la banchina del porto solitamente pedonale nei festivi e week end, lunedì 18 aprile invece è aperta al traffico automobilistico.Premetto che non è la prima volta che la nostra associazione organizza eventi a Trani, questo doveva essere il 19°, lo stesso totalmente gratuito per gli spettatori avrebbe ospitato una serie di artisti che avevano accettato con entusiasmo di esibirsi nella nostra splendida città, rinunciando ad altri ingaggi presso altre strutture ed è con loro in primis che mi scuso pubblicamente per avergli arrecato un danno.Aggiungo che sono anche rammaricato perché l'evento prevedeva anche la raccolta fondi attraverso un associazione di volontariato per i profughi Ucraini.Dopo due anni di Pandemia questo evento era un modo per regalare a tutti uno spiraglio di "Normalità", sempre nel rispetto delle regole previste per i luoghi all'aperto e creare un attrattiva che portasse benefici per tutti i locali adiacenti alla location scelta.Ringrazio comunque tutti gli sponsor che avrebbero come sempre sostenuto l'iniziativa che per i cittadini ed il Comune era a costo zero, come tutti quelli svolti fino ad oggi.A questo punto - conclude Laurora - mi auguro, anzi sono certo, che tali regole valgano per tutti gli eventi previsti a Trani, concludo augurando a tutti una Buona Pasqua».