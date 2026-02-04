Comune di Trani
Politica

Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani

Verso le amministrative per voltare pagina: si cerca una guida autorevole contro il declino e l’immobilismo della città

Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Comunicato stampa. Il partito Noi Moderati, insieme alle forze che rappresentano il Centro Destra partecipa al percorso per l'individuazione del candidato/a sindaco/a alle prossime elezioni amministrative del Comune di Trani, con un obiettivo chiaro e non rinviabile: voltare pagina rispetto a un'amministrazione che ha dimostrato incapacità di visione, assenza di coraggio politico e distanza crescente dai bisogni reali della città.

Trani è oggi una città ferma e in declino, segnata da scelte sbagliate, occasioni perse e promesse tradite. Di fronte a questo scenario non servono operazioni di facciata né candidature costruite nei palazzi: serve una rottura netta, un progetto politico credibile e una guida autorevole capace di rimettere al centro l'interesse pubblico.

Il percorso che abbiamo avviato nasce dalla volontà di costruire un'alternativa di governo forte, fondata sul rilancio della Citta con un attenzione particolare al sociale, valorizzazione delle attività produttive, legalità, ambiente, servizi pubblici e riqualificazione delle aree dimenticate su una visione di città che metta fine a politiche miopi e autoreferenziali.

Il candidato/a sindaco/a dovrà essere espressione di questa battaglia politica e di un programma chiaro, ambizioso e realizzabile, costruito insieme a chi in questa città vive, lavora, studia e resiste ogni giorno alle disuguaglianze e al declino.
Non cerchiamo figure di compromesso né soluzioni deboli: cerchiamo una leadership capace di rappresentare una comunità politica determinata a cambiare davvero le cose e a restituire dignità, prospettiva e futuro a Trani. Il tempo dell'attesa è finito. È il momento della scelta, della responsabilità e del cambiamento. Il Commissario Cittadino - Sabino Antonino
  Trani Amministrative 2026
