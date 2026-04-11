Nomina scrutatori a Trani. <span>Foto Credits</span>
Nomina scrutatori a Trani. Foto Credits
Politica

Nomina scrutatori per le prossime elezioni comunali – Richiesta di sorteggio integrale

Prof.De Simone: "La Commissione Elettorale non proceda ancora una volta alle nomine discrezionali"

Trani - sabato 11 aprile 2026 6.13
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del prof. Giuseppe De Simone già Assessore e Consigliere Comunale Città di Trani.

In relazione alle precedenti comunicazioni inoltrate a mezzo PEC e alle osservazioni già formulate in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni regionali del 2025, desidero richiamare nuovamente l'attenzione sulla procedura adottata dalla Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori, con particolare riferimento alle imminenti elezioni comunali.

Il quadro normativo vigente, delineato dall'art. 6 della Legge n. 95/1989 come sostituito dall'art. 9 della Legge n. 270/2005, attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale la competenza esclusiva a procedere alla nomina degli scrutatori tra il 25° e il 20° giorno antecedente la votazione. Tale competenza, tuttavia, non consente in alcun modo ai componenti della Commissione di indicare parenti, amici o persone alle quali vengano eventualmente richiesti voti, né di esercitare favoritismi diretti o indiretti. Ogni indicazione di questo tipo, oltre a risultare incompatibile con la legge, potrebbe generare percezioni di conflitto di interessi, influenzare il voto dei cittadini o creare situazioni di responsabilità legale per chi vi partecipa.

Come già rilevato nelle precedenti note e nei verbali della Commissione Elettorale Comunale, in occasioni passate la scelta del cosiddetto criterio "misto" ha visto l'estrazione a sorte di soli 50 scrutatori su un totale di 220, mentre i restanti 170 sono stati nominati direttamente dai componenti della Commissione. Una simile prassi, pur formalmente legittima, riduce a mera formalità il sorteggio, aumentando il rischio di discrezionalità e di percezione di favoritismi, soprattutto laddove alcuni nominativi possano avere legami personali, familiari o politici con membri della Commissione stessa. Mi è stato riferito che, in qualità di presidenti o componenti dei seggi elettorali, sono stati nominati soggetti attualmente impegnati in attività politica o che hanno fatto parte dell'amministrazione in carica.

Il Vice Sindaco Avv. Fabrizio Ferrante ha recentemente sottolineato l'importanza del sorteggio integrale quale unico strumento in grado di garantire trasparenza totale nella nomina degli scrutatori. Alla luce di tale osservazione, appare evidente che la soluzione più coerente e conforme alla normativa consiste nel procedere esclusivamente tramite sorteggio tra gli iscritti all'albo, evitando qualsiasi possibilità di discrezionalità o di influenza indebita. Solo in questo modo si tutela la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e si prevengono possibili contenziosi o responsabilità.

Si ribadisce, pertanto, che qualora la Commissione dovesse ripetere ancora una volta la prassi di nominare discrezionalmente gli scrutatori, ciò costituirebbe un comportamento contrario all'interesse pubblico e ai principi di imparzialità e trasparenza, con evidente rischio di contrapposizione ai cittadini onesti e potenziali responsabilità per chi prende decisioni in violazione della legge.

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto alla Commissione Elettorale Comunale di procedere per le prossime elezioni comunali alla nomina degli scrutatori esclusivamente mediante sorteggio integrale, assicurando così piena imparzialità, trasparenza e rispetto della normativa vigente. Si invita inoltre il Sindaco e il Segretario Generale a vigilare affinché la procedura sia condotta nel rispetto dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Confidando nella consueta attenzione e nell'impegno di codeste autorità a garantire procedure elettorali corrette e trasparenti, porgo distinti saluti.
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