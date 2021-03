Nomine Amet, il centrodestra tranese: "L'Amministrazione Bottaro umilia le professioni locali"

Le palme ai Tranesi, la colomba ai Forestieri. L'amministrazione Bottaro, ancora un volta, umilia le professionalità locali. Emana bandi, fa proclami ma, alla fine, in barba alla trasparenza, peraltro solo annunziata, ecco i soliti nomi!Dopo aver pubblicato bandi e avvisi per ricercare le persone più adatte a rivestire il delicato ruolo di componenti del Consiglio di amministrazione di Amet, ha nominato persone, volute esclusivamente dalla sua coalizione, senza tener conto del fatto che, qui a Trani, sono presenti personalità di altissimo livello, capaci come tali di rappresentare più che degnamente i Tranesi e la loro Città.A che cosa sono serviti due consigli comunali, i bandi e gli avvisi che li hanno preceduti? Credete veramente che la Cittadinanza non si ponga i nostri stessi interrogativi?Così questa amministrazione conferma la realtà che oramai è sotto gli occhi di tutti; se da una parte si fanno proclami e vengono sbandierati "cambiamenti e trasparenza", dall'altra la realtà è cosa del tutto diversa.Invero, la scelta dei dirigenti delle Società partecipate non può e non deve rispondere solo alle istanze della maggioranza; il Sindaco, la sua Giunta, sono al servizio dell'intera Comunità; essi devono tener conto delle necessità evidenziate da tutti i Cittadini, anche di quelli che non si appartengono alle fila dei loro sostenitori. Questo sì che sarebbe un segno di civiltà politica!Dopo aver avversato, in campagna elettorale, il Centro destra per la scelta (a detta loro) di un candidato Sindaco a torto definito "non tranese" (infatti l'avvocato Filiberto Palumbo è "tranesissimo"), ecco che sforna l'ennesima nomina fondamentale, mettendo di fatto anche Amet (dopo Amiu e STP) nelle mani di un "forestiero", effettivo quest'ultimo.Ma è mai possibile che Bottaro in questi 6 anni non abbia mai trovato nella nostra terra un valido professionista? E' mai possibile che le pochissime nomine locali siano state "scoperte" unicamente dal Centro destra? si ricordi in proposito che l'avvocato De Marinis è stato il segretario di una civica di Centro destra e che l'avvocato Paolillo è stato assessore nella giunta Tarantini.E' così carente Trani e il centro sinistra tranese di donne e uomini capaci, tanto che il Sindaco e la sua silente maggioranza, ogni volta che si deve procedere ad una nomina, debbano rispolverare vecchi nomi del centro destra o professionalità scelte al di fuori della nostra Città? Ma questa amministrazione di Centro sinistra, di tranese, cosa ha?Forse solo il timbro della Città di Trani, apposto sulle nomine fatte in favore dei "forestieri"?