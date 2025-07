Nomine Pastorali nell'Arcidiocesi di Trani: un Cammino di rinnovamento e sinodalità

ZONA PASTORALE "S. NICOLA IL PELLEGRINO" – TRANI

ZONA PASTORALE "S. RUGGIERO" – BARLETTA

ZONA PASTORALE "SS. MAURO, SERGIO E PANTALEO" – BISCEGLIE

ZONA PASTORALE "S. CATALDO" – CORATO

ZONA PASTORALE OFANTINA

Con una "Comunicazione alla Chiesa Diocesana", in data odierna 3 luglio 2025, l'Arcivescovo rende note le nuove nomine per alcuni incarichi pastorali". La lettera si apre con le seguenti parole, che fanno riferimento ai criteri di fondo che hanno ispirato le nomine medesime:«Carissime e Carissimi, il cammino della nostra Arcidiocesi si alimenta attraverso l'impegno generoso dei presbiteri che svolgono il loro servizio a beneficio della comunità ecclesiale. Perché il loro ministero possa rinnovarsi insieme alla vita pastorale delle nostre comunità, è compito del Pastore della Diocesi provvedere periodicamente a nuove nomine. Desidero che esse siano comprese nell'ottica di una comunità viva che fa della sinodalità il cammino che Dio si attende anche dalla nostra Chiesa diocesana come mistero di comunione, partecipazione e missione. Nel ravvivare la nostra Chiesa diocesana, i presbiteri siano in mezzo alla nostra comunità, come ci ricorda papa Leone, "costruttori di unità e di pace (..) pastori capaci di discernimento, abili nell'arte di comporre i frammenti di vita che ci vengono affidati, per aiutare le persone a trovare la luce del Vangelo dentro i travagli dell'esistenza" (Messaggio ai sacerdoti in occasione della giornata della santificazione sacerdotale, 27 giugno 2025). Nel ringraziare quanti hanno concluso il loro mandato e quanti si sono resi disponibili a ricollocarsi nel ministero per servire la nostra Chiesa, rendo note le seguenti nomine che decorrono dal 1° settembre p.v.».SAC. RUGGIERO FIORE, Collaboratore parrocchiale della parrocchia "SS. Salvatore".- TRINITAPOLISAC. VINCENZO DE CEGLIE, Parroco della parrocchia "Beata Maria Vergine di Loreto" e Padre spirituale della Confraternita "S. Maria di Loreto".SAC. MATTEO LOSAPIO, Amministratore parrocchiale della parrocchia "S. Stefano Protomartire" e Padre spirituale delle Confraternite "SS. Sacramento", "S. Stefano Protomartire" e "S. Giuseppe".MONS. GIUSEPPE PAVONE, Padre spirituale della Confraternita "S. Anna".MONS. STEFANO SARCINA, Collaboratore della parrocchia "S. Stefano Protomartire".SAC. FERDINANDO CASCELLA presterà il proprio servizio pastorale quale parroco presso la Diocesi di Rieti, nell'ottica del servizio di cooperazione tra diocesi italiane.«Invito tutti i membri del popolo di Dio ad accogliere quanti sono stati nominati con stima e fiducia, sostenendoli con la preghiera e la fattiva collaborazione. A tutti auguro un proficuo servizio pastorale in favore della comunione ecclesiale».