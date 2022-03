Non aprite quelle porte: in azione truffatori per entrare nelle case di anziani

Sopralluoghi per infiltrazioni nella palazzina o nell'appartamento accanto, indagini per evitare gli sprechi di elettricità o del consumo di gas, accertamenti da parte di uffici tecnici del comune o della provincia: le scuse sono molteplici, e tutte verosimili, capaci di far aprire la porta di casa a persone davvero indifese.«Ho un'attività commerciale proprio accanto alla casa dei miei nonni e queste persone evidentemente conoscendo le nostre abitudini, si sono presentate nel lunedì mattina quando io non c'ero»: è una delle testimonianze più dettagliate e accorate giunte in redazione, proprio per mettere in allarme dall'inganno da situazioni di questo genereL'uomo che ha bussato alla porta dei nonni della signora in particolare era di media statura, robusto, il viso rossastro e indossava un cappello. Aveva una cartellina rossa con un elastico, all'interno un quaderno a quadretti dove voleva scrivere degli appunti "ma non riusciva perché era nervoso, tant'è che ha strappato la pagina», ha ricordato l'anziana donna.L'invito è quindi di prestare massima attenzione e soprattutto a "non aprire quella porta"!