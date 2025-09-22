Zaccaro
"Non esiste un copione già scritto": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani

Nell’ambito dei Dialoghi Off, l’incontro con l’ex bullo diventato educatore commuove e ispira gli studenti

Trani - lunedì 22 settembre 2025 9.50
"Ricordati sempre che nella vita non esiste un copione già scritto: fino all'ultimo puoi decidere di cambiare il finale."
Questa è una delle frasi emblematiche tratte dal libro di Andrea Franzoso "Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro", al centro dell'incontro svoltosi presso l'I.I.S.S. "A. Moro - S. Cosmai" di Trani, nell'ambito della rassegna I Dialoghi Off, parte integrante della più ampia manifestazione culturale I Dialoghi di Trani. Giunta alla quarta edizione, la rassegna Dialoghi Off, a cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS, da quest'anno entra nelle scuole, offrendo agli studenti momenti di riflessione e confronto su temi di grande attualità.
L'incontro, moderato dall'Avv. Edgardo Bisceglia e dall'Avv. Cherubina Palmieri, ha visto la partecipazione diretta del protagonista del libro, Daniel Zaccaro, oggi educatore laureato in Scienze dell'Educazione, che ha raccontato in prima persona il proprio difficile percorso di vita: dagli anni turbolenti della giovinezza – segnati da furti, rapine e carcere – fino alla scelta di cambiare strada, grazie anche all'incontro con figure di riferimento fondamentali, come Don Claudio, padre cappellano, che ha rappresentato per lui una guida autentica.
Il racconto, intenso e coinvolgente, ha toccato profondamente la sensibilità degli studenti delle classi 5^F Ites, 5^A, 5^C e 5^E EOA, presenti con i rispettivi docenti. Il confronto ha offerto spunti importanti sul fenomeno del bullismo, molto diffuso tra i giovani, rispetto al quale il ruolo della scuola e della famiglia resta cruciale e imprescindibile.
L'IISS "Moro - Cosmai" di Trani, nella persona del Dirigente scolastico, Prof. Roberto Diana, esprime sincera gratitudine per l'opportunità di aver potuto ospitare un'iniziativa così significativa, capace di lasciare un segno profondo nel percorso formativo e umano degli studenti.
Un sentito ringraziamento è rivolto alla Presidente dell'Associazione culturale di promozione sociale "La Maria del porto", Prof.ssa Lucia Perrone Capano, e al Direttore del CSV San Nicola ETS, Avv. Alessandro Cobianchi, per il loro costante impegno nel promuovere percorsi di crescita culturale e civile all'interno delle scuole.
