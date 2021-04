Non risponde più da giorni, soccorso un uomo in Largo Giacinto Francia

Non rispondeva alle chiamate da diversi giorni e così i parenti spaventati hanno chiamato i soccorsi. È successo nella mattina di venerdì 2 aprile, in largo Giacinto Francia. L'uomo sessantenne, dicevamo, non rispondeva più da diversi giorni e così è partita la chiamata ai vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione dell'uomo con una scala. Sul posto poco dopo è giunta anche un'ambulanza.In corso le operazioni di soccorso: si attende di conoscere le sue condizioni di salute.