Non solo Covid, a Trani la prevenzione nell'iniziativa del Raggio Verde e del servizio di Radiologia

Social Video 3 minuti Giornata prevenzione tumore al seno al Pta di Trani

Si è rinnovato anche quest'anno al Pta di Trani l'appuntamento organizzato dall'associazione "Il raggio verde" per la prevenzione del tumore al seno. L'incontro del tutto gratuito ha visto diverse donne sottoporsi ad esami diagnostici con la collaborazione della dottoressae del dottore, dirigente responsabile del servizio di Radiologia a Trani, oltre che dei tecnici del Pta. Nel dettaglio sono state eseguite ecografia mammaria, visita senologica e densitometria, tutti rigorosamente refertati.La mortalità per cancro al seno è scesa drasticamente negli ultimi trent'anni grazie a 2 fattori importantissimi: diagnosi precoce e terapie sempre più innovative ed efficaci. Ne consegue che sottoporsi agli screening è fondamentale, soprattutto per le donne che presentano elevati fattori di rischio per il tumore alla mammella. Eventi come questi, promossi annualmente dall'associazione Il Raggio Verde, rappresentano quindi un'occasione imperdibile per fare prevenzione. A costo zero!