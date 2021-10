Non ti scordar di me, oggi la festa dei nonni a cura di Auser Trani

Giunge alla quattordicesima edizione la manifestazione chiamata "Non ti scordar di me" a cura di Auser Trani.Sabato 2 ottobre, alle ore 18,00, presso l'Auditorium della Parrocchia di San Magno - si svolgerà la tradizionale Festa dei nonni e delle nonne - "Non ti scordar di me". Presenta Vittorio Cassinesi con tantissimi ospiti che hanno garantito la loro presenza: Pino Fusco dei Mudù, Nonno Ciccio, Cettin e Mariet e tanti altre sorprese.