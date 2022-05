Nonno Mimmo e le giostrine della Villa: una risposta di amore ai vandalismi

È ormai frequente pubblicare le immagini dei danneggiamenti alle giostrine dei parchi nel territorio della città e soprattutto nella Villa Comunale.Le foto che pubblichiamo oggi sono invece quelle che raccontano di chi reagisce alla barbarie, allo squallore, alla noia e al vuoto che si vestono di violenza, con i fatti, semplici ma potenti."Nonno Mimmo" , evidentemente dopo aver constatato la situazione del piccolo parco della villa comunale e dei danni sulle giostrine di legno, si è armato della sua cassetta degli attrezzi e ha cercato di sistemare nella maniera più efficace possibile per la sicurezza dei bambini alcune di esse, rendendole nuovamente utilizzabili.Insomma, niente sdegno sui tasti di uno Smartphone a commentare le notizie ma una silenziosa operosità che, ci auguriamo, possa costituire la dimostrazione che queste azioni vandaliche non sono contro il sistema, un'amministrazione, ma contro se stessi, innanzitutto.Ci piacerebbe , sulla scia di questa, creare una rubrica delle buone notizie che però non abbiano il sapore di riparazioni ma solo di costruzioni: la città ne ha, tra furti, scempi , vandalismi, risse, violenza, assolutamente bisogno.E a nonno Mimmo il grazie da parte di tutti.