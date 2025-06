Note all’alba: la Cattedrale di Trani si risveglia con la grande musica

Sarà ancora una volta la Cattedrale di Trani ad accogliere il pubblico di "Cattedrale all'Alba", il suggestivo concerto in programma sabato 21 giugno in piazza Duomo, nell'ambito della Festa della Musica 2025. Protagonista dell'evento sarà l'Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal maestro Benedetto Grillo, in un'esperienza musicale carica di emozioni, pensata per accompagnare il sorgere del sole.L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è stata presentata ufficialmente a Palazzo di Città. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana, Pasquale Preziosa, il direttore artistico Sara Allegretta, il direttore musicale Benedetto Grillo, e i rappresentanti istituzionali del Comune di Trani, tra cui l'assessore alla cultura Lucia De Mari.«È un concerto che nasce per emozionare all'alba – ha dichiarato Pasquale Preziosa –. È la terza volta che proponiamo questo evento e ogni anno raccoglie un grande consenso, soprattutto tra i giovani. L'alba, la musica, la luce sulla Cattedrale: tutto contribuisce a creare un'atmosfera unica. Trani ha tutte le caratteristiche per diventare una capitale musicale del territorio, grazie alle sue bellezze artistiche e culturali».Ad arricchire l'edizione 2025, anche una significativa coincidenza: il concerto si terrà proprio nel giorno in cui si celebra la Festa della Musica, un'occasione che unisce idealmente tutte le città italiane sotto il segno delle sette note.«È un regalo che facciamo alla città e a chi ama la musica – ha spiegato la direttrice artistica Sara Allegretta –. Il programma prevede un viaggio tra le più celebri colonne sonore cinematografiche, con omaggi a Ennio Morricone, e alcune delle più amate pagine d'opera. È una proposta pensata per un pubblico ampio, capace di coinvolgere ed emozionare tutte le generazioni».L'orchestra, composta da circa 50 elementi, è formata da tanti giovani musicisti, molti dei quali del territorio. Per l'occasione, il Duomo di Trani diventerà palcoscenico naturale e simbolico, illuminato dalla luce del giorno che nasce e dalle armonie sinfoniche.«Solo Trani ha questa luce, questo scenario – ha affermato l'assessore De Mari –. È un appuntamento che unisce la bellezza del luogo alla forza evocativa della musica. Un'alba che fa venire i brividi e che ogni anno si rinnova come un rito collettivo».Durante la presentazione è stato illustrato anche il nuovo cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica Federiciana, che da quest'anno si avvale della prestigiosa presidenza onoraria del Maestro Riccardo Muti, a conferma della crescente rilevanza artistica dell'istituzione.