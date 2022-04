Nuova Commissione Toponomastica: il presidente sarà il prof. Andrea Lovato

Il prof. Andrea Lovato è il presidente della nuova Commissione Comunale per la Toponomastica e le iscrizioni Commemorative: lo ha decretato il sindaco Amedeo Bottaro, che ha provveduto anche alle nomine degli altri componenti, al termine dell'iter previsto per l' acquisizione di disponibilità e curricula, ravvisandone l'opportunità a seguito delle dimissioni del precedente Presidente.Dunque acquisiti i curriculum e le disponibilità allo svolgimento dell'incarico da parte di "personalità del tessuto socio-culturale tranese" (la Commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato, scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di legge per ricoprire incarichi amministrativi pubblici), la nuova Commisisone è così formata: membri esterni Prof. Andrea Lovato, Avv. Fabrizio Capano, Prof.ssa Angela Di Nanni, prof. Vito Santoro; Cav. Michele Grimaldi - Direttore dell'Archivio di Sato; Dr.ssa Manuela Fina – servizi demografici, geom. Giulio Cascione – servizio urbanistica; Dr.ssa Daniela Pellegrino – servizi biblioteca.Il sindaco ha poi decretato di "delegare al componente Prof. Andrea Lovato le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art.7 del regolamento, demandando al medesimo l'assegnazione delle funzioni di segretario della commissione a norma dell'art.9; di incaricare il componente Prof. Vito Santoro alla Vice Presidenza della Commissione". La Commissione resterà in carica sino a scadenza del mandato sindacale; questi incarichi sono a titolo onorifico e senza alcun compenso.