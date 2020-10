Nuova rotonda di via Barletta, entra in funzione l'impianto d'illuminazione con proiettori a led

È entrata in funzione l'illuminazione con proiettori al led della nuova rotonda di via Barletta, che collega via Papa Giovanni a via Finanzieri, a cura di Amet e Neri SpA.«Mancava solo la luce per mettere l'accento su un intervento urbanistico importante, strategico in previsione dei progetti di riqualificazione che intendiamo portare avanti sulla costa nord della città, nato nel percorso di riconversione di una storica segheria di Trani e che prevedeva una congrua cessione di porzione di suolo in favore del Comune di Trani» - dichiara il sindaco Amedeo Bottaro.«Le aree cedute gratuitamente - prosegue - comprendono l'intera viabilità di collegamento tra via Barletta e la retrostante via Finanzieri (per una superficie pari a 2.424 metri quadrati) e le aree di parcheggio, determinando, per ciò che riguarda il traffico veicolare, un transito diretto, immediato e comodo per coloro che utilizzeranno il parcheggio di scambio di via Finanzieri, a cominciare dai bus turistici».