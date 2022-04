Nuova sede per la Chiesa "Pieno Vangelo"

«Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura …» Con queste parole tratte dal Vangelo secondo Marco partirono dall'Olanda nell'ormai lontano 1975 i missionari che fondarono la chiesa del "Pieno Vangelo" di Trani.La comunità evangelica, guidata successivamente dall'attuale Pastore tranese Enzo Grande, coadiuvato negli ultimi anni dal giovane Pastore Gigi Sciascia, biscegliese di nascita ma tranese di adozione, si è negli anni ingrandita divenendo un punto di riferimento del quartiere di Via Superga, sua sede storica per molti anni; tramite numerose iniziative sociali e assistenziali, col fine non solo di predicare il Vangelo, ma anche di aiutare i cittadini più bisognosi.Gli ultimi due anni, non sono stati certamente facili a causa della Pandemia di Covid 19, come del resto per tutti i tranesi, ma confidando nel Buon Dio, la Chiesa "Pieno Vangelo" ha continuato nonostante le restrizioni con la sua opera missionaria, assistendo anche dove era possibile chi si è trovato in difficoltà, e invece di scoraggiarsi come molti farebbero in un periodo di crisi, ha al contrario voluto ingrandire i propri orizzonti trasferendosi in una struttura molto più grande e attrezzata, sita in Via Giovanni XXIII – 81/c (nella zona industriale).L'Inaugurazione ufficiale della nuova sede avverrà domenica 17 Aprile alle ore 10.30, in occasione della Santa Pasqua, alla presenza di numerosi ministri di culto evangelici, tra i quali vi sarà come ospite d'onore l'Apostolo Lirio Porrello, pastore della Chiesa "Parola della Grazia" di Palermo, la più grande realtà evangelica presente in Italia, facente parte come la chiesa di Trani dell'Unione delle Chiese Pentecostali.Sempre nella stessa data, il Pastore Enzo Grande presenterà al pubblico il suo libro intitolato "Apprendendo dal Padre" riguardante il tema dell'amorevole paternità di Dio, troppo spesso celata dal formalismo religioso.La cittadinanza è invitata nella nuova sede, con l'augurio che la Chiesa del "Pieno Vangelo" possa continuare ad essere la casa di tutti coloro in cerca della Via, della Verità e della Vita annunciate nella Bibbia, in un clima sereno e gioioso che l'ha sempre contraddistinta.