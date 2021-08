Nuova segnaletica e regolamentazione viaria a Colonna e a Capirro: due ordinanze del dirigente dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Leonardo Cuocci Martorano, riguardano appunto piazzale Marinai d'Italia e la zona di via di Villa Friuli e via Palmieri, interessate in questi giorni dall'apposizione di nuova segnaletica.In particolare nel primo caso, "preso atto della carenza di segnaletica orizzontale e verticale esistente in piazzale Marinai d' Italia, che potrebbe causare pericoli per la circolazione stradale, e ritenuto necessario dover procedere alla regolamentazione viaria, installando idonea segnaletica di dare precedenza in piazzale Marinai d' Italia è stata disposta l'istituzione del segnaletica di dare precedenza in piazzale Marinai d' Italia nei seguenti punti: in corrispondenza della rotatoria posta all' intersezione con Lungomare Mongelli; in corrispondenza della rotatoria posta allo stabilimento balneare militare Santa Maria di Colonna; in corrispondenza della rotatoria posta all' altezza del chiosco distributore automatico bevande.Per quanto riguarda la seconda zona, quella di Capirro, anche qui si è ritenuto necessario dover procedere alla regolamentazione viaria, installando idonea segnaletica, in via Villa Friuli, via Giuseppe Palmieri e via Degli Ulivi, ordinando "l'istituzione del Divieto di Fermata per l' intero tratto di via Villa Friuli, sul lato destro del senso di marcia in direzione via Giuseppe Palmieri, l' istituzione del limite di velocità a 30 km/h, per l' intero tratto di via Di Villa Friuli e via Giuseppe Palmieri, l' istituzione del senso unico di marcia in via Degli Ulivi da via Giuseppe Palmieri in direzione via Corato".