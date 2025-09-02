Parcheggio selvaggio su piazzale Chiarelli
Nuova Segnaletica sul Lungomare di Trani: Divieti di Sosta e Transito il 4 e 5 Settembre

L'ordinanza della Polizia Locale per installare la nuova segnaletica nell'area di sosta tra via Tasselgardo e via Palagano, dopo le lamentele dei cittadini per i problemi di viabilità.

Trani - martedì 2 settembre 2025 6.44
Interventi in arrivo per migliorare la sicurezza e la viabilità in una delle aree di sosta del Lungomare Cristoforo Colombo. Con l'ordinanza n. 570 del 1° settembre, la Polizia Locale ha disposto la chiusura temporanea al traffico e il divieto di sosta per permettere i lavori di installazione della nuova segnaletica stradale. I divieti saranno in vigore giovedì 4 e venerdì 5 settembre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 17:00. La decisione si è resa necessaria in seguito a numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che da tempo lamentavano criticità e problemi di traffico nell'area a causa della mancanza di una chiara regolamentazione della sosta.

L'amministrazione comunale interviene quindi per risolvere il problema, con l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione e la sicurezza per pedoni e veicoli. L'area interessata è lo spazio di sosta, delimitato da aiuole, situato sul Lungomare Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Tasselgardo, via De Roggiero e via Palagano. Nelle zone interessate saranno istituiti il divieto di fermata e il divieto di transito per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. La ditta esecutrice dei lavori apporrà la segnaletica mobile di preavviso con almeno 48 ore di anticipo. L'intervento rientra in un accordo quadro per il rifacimento e la manutenzione della segnaletica in tutta la città, inclusi gli stalli per persone con disabilità. Le Forze di Polizia Stradale vigileranno sul rispetto dell'ordinanza.

L'intervento sul Lungomare Colombo, al di là del temporaneo disagio, rappresenta un esempio concreto di come l'interazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione possa portare a risultati positivi. È stata infatti la voce dei residenti, attraverso le loro segnalazioni, a innescare il processo che ha portato alla soluzione di una criticità avvertita da tutti. Spesso, ciò che genera frustrazione nel cittadino è il tempo che intercorre tra la segnalazione e l'intervento. È importante comprendere che, al netto delle emergenze, ogni azione della macchina pubblica deve seguire un iter amministrativo preciso, fatto di procedure, stanziamenti e gare d'appalto.

Questa apparente lentezza, che non dipende dal colore politico di chi amministra ma da norme nazionali a garanzia di trasparenza e legalità, è il percorso obbligato per arrivare a una soluzione. "L'azione combinata della parte esecutiva, la Polizia Locale, e di quella politica - ha detto l'avv. Cecilia Di Lernia, assessora della Città di Trani alla viabilità, mobilità e parcheggi - dimostra che la partecipazione attiva dei cittadini non è mai vana, ma è il primo e indispensabile passo per la cura della nostra città."
Città di Trani Ordinanza n. 570 del 01.09.2025Città di Trani Ordinanza n. 570 del 01.09.2025
  • Polizia Locale
