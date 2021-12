Nuove Luci e nuovo manto erboso per lo stadio di Trani: un bel regalo di Natale per la Città

Grandi e importanti manovre nello stadio di Trani: oltre alle operazioni di risemina sul manto verde del campo di gioco , che fa sperare in un buon ripristino del manto erboso, è stato emesso dal CONI, comitato regionale Puglia, un parere favorevole sulla richiesta bt-2021-1 relativa al progetto "por Puglia FSE SR FSE per il "finanziamento di impianti sportivi e in particolare sul sistema di illuminazione dello stadio comunale e interventi vari finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza per lo sport tranese" per l'impianto dello stadio stesso.Il progetto a cui il Coni ha dato l'approvazione prevede l'installazione di nuove torri faro, mettendo finalmente la parola fine a quello che era diventato ormai un tormentone: "E le luci allo stadio?"Chissà se la notizia non riuscirà a ispirare qualche cantautore con un "Luci allo stadio comunale, era ora! ", dal testo e un senso magari più ironico e soddisfatto del poetico "Luci a san Siro" di Vecchioni !