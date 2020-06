Nuove professioni turistiche, aperitivo virtuale con l'Auser Trani

Sabato 13 Giugno alle ore 18.00, in diretta Zoom, si terrà un nuovo aperitivo virtuale targato Auser. Per l'occasione, Gabriele Pace nota guida ed accompagnatore turistico, ci parlerà delle nuove professioni turistiche. La lezione si terrà sulla piattaforma Zoom, per accedere è necessario prenotarsi.L'evento è gratuito. Per info e prenotazioni: 3463357392/3464041118.