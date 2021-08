Nuovi cavidotti Amet a Capirro: sarannno scongiurati ulteriori black out?

Sono cominciati questa mattina i lavori di posa in opera di cavidotti Amet nella zona di Capirro: in particolare si tratta di lavori edili di scavo in sezione ristretta per la posa di cavidotti per l'elettrificazione a servizio di un tratto della Via Palmieri e della Via Degli Ulivi. Le operazioni, affidate all'impresa "General edil di Pignataro Andrea" dureranno all' incirca un mese, e nella zona sarà temporaneamente modificata la viabilità, la sosta ed il transito con apposita segnaletica stradale.Di cosa si tratta: praticamente le linee della zona verranno raddoppiate, e in caso di guasto sarà molto ridotto il rischio di black out, in quanto verranno redistribuiti i carichi. E' chiaro che la rete non ha seguito lo sviluppo urbanistico, ora quella zona è diffusamente abitata, e la rete vetusta, il caldo e gli impianti di condizionamento, lo stress sui cavi, hanno determinato ultimamente delle problematiche sui carichi. Questi lavori permetteranno di dare nuova alimentazione.