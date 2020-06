Nuovi orientamenti pastorali per la Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

«Oggi l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha i suoi 'Orientamenti Pastorali 2020-2023'». Lo ha annunciato l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo alla chiesa diocesana con una lettera. Il documento – "in cui confluisce «un percorso cominciato un anno e mezzo fa, condotto con uno stile sinodale di incontro, confronto e preghiera» - sarà presentato alla comunità ecclesiale giovedì 25 giugno 2020, alle ore 20.00, nella Cattedrale di Trani.«Le regole in vigore – scrive altresì Mons. D'Ascenzo - richiedono una partecipazione contenuta di persone (massimo 200)», ma per dare la possibilità di partecipare ad un più vasto pubblico di fedeli e di quanti fossero interessati, l'iniziativa sarà trasmessa in diretta televisiva su Amica 9 (canale 91), Easy Tv (canale 190), Teleregione (canale 14), Tele sveva (canale 17).Intanto, Mons. D'Ascenzo incontrerà in conferenza stampa i giornalisti e gli organi di informazione lunedì 22 giugno, a Trani, alle ore 17.00, nel Palazzo Arcivescovile, per l'illustrazione delle linee portanti degli 'Orientamenti Pastorali'. Vi parteciperanno Mons. Giuseppe Pavone, Vicario Generale, e Don Enzo de Ceglie, Vicario episcopale per la pastorale.«Il mio auspicio – scrive l'Arcivescovo a conclusione della sua missiva – è che la nostra storia diventi sempre più narrazione del nostro essere chiamati alla vita, del nostro impegno ad intercettare la proposta progettuale che Dio ci offre, del sapere scorgere i segni della sua presenza nella nostra esistenza».