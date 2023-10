Nuovo furto d'uva pregiata sventato dalle Guardie Campestri nella campagna di Trani

Tempo di vendemmia, tempo di furti d'uva: ma ancora una volta il pronto intervento delle Guardie Campestri di Trani ha messo in fuga i ladri nel corso di un tentativo di un ingente furto di uva di qualità pregiata.I malviventi erano entrati in un tendone di proprietà di un associato, in zona De Cuneo località Sacconi intorno alle 21:00. Le Guardie Campestri sono riuscite a intervenire tempestivamente mettendo in fuga la banda dei ladri, recuperando l'intera quantità del prodotto e restituendola al legittimo proprietario.In questo periodo in cui l'uva è pronta per essere raccolta gli "assalti" dei ladri, sono particolarmente frequenti: ma la vigilanza delle Guardie Campestri , proprio per questo motivo, è amplificata e se possibile ancora più presente e attiva del solito a protezione dei produttori.