Nuovo look per la scuola dell'infanzia Dell'Olio: pitturata la recinzione esterna

Per gli alunni della scuola dell'Infanzia "Dell'Olio" il mese di dicembre è iniziato all'insegna del colore. Infatti, sono terminati da qualche giorno i lavori di pitturazione della recinzione metallica esterna dell'edificio scolastico "Dell'Olio".Il giallino oramai scolorito e con qualche macchia di ruggine ha lasciato il posto ad un azzurro pieno e caldo, che s'intona meglio al colore celeste delle aule didattiche.Il nuovo look risalta sotto il verde degli alberi del giardino e dona più colore ed allegria alla scuola dell'infanzia, accogliendo a braccia aperte ogni mattina bambini e famiglie. Il new look esterno si associa alla ventata di novità che quest'anno ha riguardato anche il personale docente, con l'inserimento di alcune giovani professioniste della scuola.Questo piccolo ma grande lavoro di manutenzione, che la scuola ha sostenuto in piena autonomia, apre la strada ad interventi più significativi e strutturali, già annunciati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, che renderanno a breve la "Dell'Olio" più sicura ed efficiente.