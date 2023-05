Oculistica Bisceglie: eseguiti i primi 8 interventi, a Trani resta il day service

Al via oggi l'attività di oculistica nelle sale operatorie dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. L'equipe coordinata dal dottor Pasquale Attimonelli, responsabile del servizio di Oculistica del Presidio Territoriale di Trani, ha eseguito stamattina 8 interventi, 4 cataratte e 4 terapie intravitreali."L'intero servizio è stato organizzato in maniera tale da eseguire a Bisceglie interventi su pazienti che necessitano di assistenza in ambiente protetto - ha spiegato Attimonelli - mentre resta attivo il servizio di Trani in regime di day service".Grazie alla collaborazione del dottor Giuseppe Vitobello, responsabile delle sale operatorie, è stato possibile attivare la sala operatoria di oculistica a Bisceglie."Questo è un ottimo risultato - ha aggiunto Attimonelli - l'organizzazione definita e facilitata dalla direttrice del presidio ospedaliero Piera Nardella ci consente di smistare i pazienti a seconda delle necessità e dunque di agire sulle liste di attesa".