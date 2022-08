Oggi a Trani il concerto di Tananai

Tappa pugliese per Tananai, che stasera martedì 9 agosto sarà in concerto a Trani sul piazzale del Monastero di Colonna.Tananai porterà sul palco le sue hit più famose come "Baby Goodman" e "Sesso Occasionale", presentata all'ultimo festival di Sanremo. Lo scorso 1 luglio, inoltre, il giovane cantautore ha pubblicato il nuovo brano: "Pasta". Per Tananai parlano i numeri raggiunti negli ultimi tre mesi: in cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita, disco di platino per "Sesso Occasionale", doppio disco di platino con "Baby Goddamn" e per tre mesi in top10 su Spotify Italia e Fimi.Start ore 21.