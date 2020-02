Oggi a Trani la presentazione del libro "Io sono Matteo Salvini" di Chiara Giannini

"Io sono Matteo Salvini" il libro-intervista al Leader della Lega, con prefazione di Maurizio Belpietro, sarà presentato a Trani dall'autrice Chiara Giannini, presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio" venerdì 21 Febbraio alle ore 19. Ad organizzare il dibattito il coordinamento provinciale e cittadino della Lega per Salvini Premier. Dopo i saluti del commissario cittadino della Lega Nicola Giorgino e del segretario provinciale Giovanni Riviello, sarà il consigliere comunale della Lega Emanuele Tomasicchio ad introdurre la giornalista Chiara Giannini.Il libro, che a 24 ore dalla sua presentazione, prima di uscire in libreria, aveva già sbancato su Amazon, risultando primo della categoria «Strutture e processi politici», primo in «Scienze politiche», e numero uno in «Biografie e autobiografie», sarà anche un'occasione di confronto e dibattito sull'attualità politica e sui valori culturali del partito di Matteo Salvini. Durante l'incontro sarà possibile acquistare copie autografate del libro e confrontarsi con l'autrice. Ingresso Libero.