Oggi Emiliano a Trani per inaugurare la nuova risonanza magnetica

Oggi, mercoledì 3 luglio alle ore 16.30, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano visiterà il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani e l'ospedale di Barletta. In particolare, la visita prevede a Trani l'inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica (Direttore Francesco Nemore) di recente attivazione e la scopertura della targa dedicata a Giuseppe Ruta, il ragazzo 19enne che nell'estate del 2018 è stato coinvolto in un incidente e ha donato tutti gli organi.A seguire, presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta, sarà inaugurato il nuovo reparto di Gastroenterologia (Direttore Francesco William Guglielmi). Presso il presidio ospedaliero di Barletta sarà poi possibile prendere visione della applicazione delle linee guida Hospitality, sia sulla segnaletica verticale esterna che nell'ingresso e al piano terra. La stessa segnaletica Hospitality è stata utilizzata anche per la le aree esterne del Pta di Trani.Alla conferenza stampa partecipano:Michele Emiliano - Presidente Regione PugliaAlessandro Delle Donne - Direttore Generale Asl BtVito Campanile - Direttore Sanitario Asl BtGiulio Schito - Direttore Amministrativo Asl Bt