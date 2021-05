Oggi Trani in festa per il Crocifisso di Colonna: il programma

programma

Oggi Trani rievoca il Miracolo del Crocifisso di Colonna, il sacro ligneo del XV secolo, oltraggiato dai turchi di Dulcigno. «La festa – come spiega Raffaele Piracci in una pagina del Tranesiere del 1979 - poggia le sue origini su notizie tramandate nei secoli e frammiste di storia e leggenda. Nel 1480, in una delle tante incursioni turche che affliggevano le nostre coste, il convento di Colonna non sfuggì a tale barbarie ed anzi si narra che i turchi portarono via col loro bottino anche la sacra immagine del Crocifisso, che avrebbe, in quella disperata circostanza, operato più di un miracolo. Infatti, in un primo momento, una volta imbarcata sulla fusta, la sacra immagine del Crocifisso la avrebbe resa pesante e immobile, suscitando l'ira dell'equipaggio in fuga, il quale si risolse infine di disfarsene, dopo essersi sfogati su questa con colpi di scimitarra. Abbondato ai flutti del mare, il Crocifisso volle restituirsi alla sua terra e si lasciò trasportare dalle onde sulla costa del lungomare di Colonna, là dove ora sorge una cappella».La già sentita devozione verso la Croce accrebbe maggiormente e ogni anno la popolazione tranese vive la circostanza con grande festa per ringraziarla della sua predilezione per Trani Festa liturgica.Di seguito ilOre 6,30 – Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa celebrata dal Can. Domenico Gramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 8,00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa (solo in caso di condizioni meteo avverse)Ore 9,30 – Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa (solo in caso di condizioni meteo avverse)Ore 11,00 – Piazzale Santa Maria di Colonna – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie titolare di Nazareth, con la partecipazione del Clero cittadino, delle Autorità Civili e Militari e dei rappresentanti delle Arciconfraternite e Confraternite di Trani.Ore 12,00 – Piazzale Santa Maria di Colonna – Particolare Preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna. Anche coloro che non fossero presenti fisicamente, si possono unire spiritualmente.Ore 18,30 – Parrocchia Santa Chiara – Santo Rosario guidato dal gruppo Regina Pacis.Ore 19,00 – Sagrato della Chiesa – Accoglienza del SS. Crocifisso di Colonna e Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, con la partecipazione dei rappresentanti delle Confraternite di San Nicola il Pellegrino, San Vito Martire, San Giacomo Apostolo e San Michele Arcangelo.