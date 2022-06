Oggi Trani in festa per la solennità di San Nicola il Pellegrino

Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino, ecco il programma dei festeggiamenti odierni.Ore 08.00 Apertura festeggiamenti con lancio di 21 colpi della ditta *Pirotecnia Trani";Ore 08,15 Tradizionale giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico *Pietro Mascagni" a devozione della Confraternita. Ore 09,30 Santa Messa presieduta dal Rev.do Can. Giovanni Masciullo Presidente del Capitolo Cattedrale di Trani;Ore 11,30 Santa Messa nella Chiesa del Transito di San Nicolino presieduta dal Rev.do Can Mauro Sarni;Ore 18,00 Tradizionale giro per le vie della città del Gran Concerto Bandistico *Pietro Mascagni" a devozione della Confraternita;Ore 18.30 Piazza Duomo Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.Ecc.Revma Mons. Leonardo D'Ascenzo nostro Arcivescovo, subito dopo uscita della Venerata Immagine del Santo Patrono San Nicola il Pellegrino con festoso lancio di colpi in ricordo dei 14 giorni vissuti a Trani, proseguendo con il seguente itinerario: via Beltrani, piazza Lambert, via Sant'Agostino, corso Vittorio Emanuele, via Marsala, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, via Prologo, (benedizione davanti la Chiesa del Transito di San Nicolino), via San Nicola, piazza Mons. Addazi, piazza Duomo.