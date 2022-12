Ops! Beccata...! Shopping con furto oggi a Trani: "Restituisca e non denuncerò"

I fatti dovrebbero essere andati più o meno così. Una cliente si rende conto di aver dimenticato la busta con un acquisto fatto in una gioielleria nel negozio di articoli e giocattoli per bambini e vi fa ritorno per recuperarla. Ma della busta nessuna traccia.Niente paura: il titolare rassicura di avere telecamere ad alta definizione in vari punti del negozio. E nitida è infatti la scena in cui è perfettamente ripreso il volto della persona - descritta con dovizia di particolari, una signora con giacca nera capelli lunghi, che - elegante ironia del titolare - avrebbe "erroneamente" infilato nella sua borsa la busta dimenticata dalla cliente.Una mano tesa dunque - sarà Natale - quella del titolare del negozio, a un ravvedimento operoso: mettersi la mano sulla coscienza ricordando che rubare è un reato e ancor di più recapitare o magari farlo recapitare il maltolto nel negozio.È vero che l'occasione fa l'uomo - o la donna - ladro ma è anche vero che certe occasioni bisogna riuscire a dominarle.Neanche a Natale puoi...