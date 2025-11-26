Speciale
Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività
Il 27 e 28 novembre un’offerta speciale per festeggiare l’anniversario del supermercato
Trani - mercoledì 26 novembre 2025 Sponsorizzato
Un anno fa, OK Sigma apriva le sue porte alla comunità tranese, portando una ventata di freschezza e qualità. Oggi, a distanza di 12 mesi, il supermercato celebra il suo primo anniversario, un traguardo significativo che ha il sapore del coraggio e determinazione.
La vera chiave di successo di OK sigma risiede nell'impegno dei due giovani imprenditori, Leuci Valeria e Leuzzi Angelo, che si sono messi in gioco investendo le proprie idee ed energie nell'attività. Il loro entusiasmo, serietà e attenzione alle esigenze del cliente hanno reso, in breve tempo, il punto vendita un riferimento essenziale per la spesa quotidiana, grazie anche alla qualità dei prodotti e all'ottimo servizio.
«In questo anno siamo cresciuti tantissimo, sia a livello professionale che personale. - dichiarano i titolari Valeria e Angelo - L'inizio non è stato semplice. Abbiamo affrontato numerose difficoltà, ma grazie alla nostra determinazione e ai nostri collaboratori siamo riusciti in poco tempo a fidelizzare i clienti».
Numerosi sono gli apprezzamenti ricevuti: «Ci dicono che siamo gentili, che sappiamo consigliare e che la qualità del prodotto è ottima. Questi commenti ci riempiono di orgoglio e soddisfazione. Noi prestiamo molta attenzione al cliente e nel nostro supermercato il sorriso non manca mai».
«Il personale è fondamentale: è anche grazie a loro se abbiamo raggiunto questo traguardo. Loro ci danno una mano non solo nel lavoro, ma anche a livello personale. Ci supportiamo e sosteniamo a vicenda», aggiungono Valeria e Angelo sottolineando l'importanza del lavoro del team.
Ok sigma è sempre in costante crescita e grandi sono le ambizioni: «La nostra visione futura è quella di continuare a crescere, fidelizzando e ampliando la clientela. Siamo sempre lieti di accogliere i consigli del cliente, perché ci aiutano a comprendere quali sono le esigenze di acquisto più comuni. Tra le novità introdotte grazie a questi suggerimenti c'è ad esempio salumeria per riscaldare il pane».
«Abbiamo comprato nuove attrezzature, stiamo aderendo a nuove iniziative come il cashback della posta, donazioni. Abbiamo investito e continueremo ad investire sempre di più», concludono i due titolari.
Per celebrare questo primo compleanno, Ok Sigma ha voluto ringraziare i suoi clienti con un'offerta speciale, presente nel nuovo volantino: il 27 e 28 novembre, i clienti fidelity, potranno ricevere un regalo omaggio per ogni spesa di almeno 20 euro.
Il primo anno di OK Sigma merita di essere festeggiato, per questo Valeria e Angelo vi aspettano presso il punto vendita in Via Giovanni Falcone, 71, Via Antonio Gramsci, 66.
