Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid
Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid

LÓLIO Monocultivar Coratina e Bio Organic tra i migliori oli al mondo

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 15.36
Il Frantoio Paparella di Barletta ha ottenuto nuovamente un prestigioso riconoscimento a livello internazionale. Ieri, 3 dicembre, durante la cerimonia di premiazione a Madrid dell'EVOOLEUM, una delle pubblicazioni più autorevoli nel panorama dell'olio extravergine di oliva, l'azienda ha visto premiati i suoi oli Monocultivar Coratina e Bio Organic, entrambi inseriti tra i migliori oli del mondo.

Già nel 2019, il Monocultivar Coratina era stato premiato insieme al suo innovativo packaging, ma quest'anno il Frantoio Paparella ha ottenuto un doppio riconoscimento: «Un premio che ci rende orgogliosi e conferma che la strada intrapresa, quella della qualità, è quella giusta. Raggiungere questi risultati implica un lavoro costante e attenzione a ogni minimo dettaglio» dichiara Michele Paparella, Brand Manager.

Il Frantoio Paparella affonda le radici nella tradizione, con una storia che si tramanda dal 1891, ma guarda sempre al futuro, puntando su un approccio innovativo e sostenibile: «grazie agli ingenti investimenti in tecnologie moderne, il nostro frantoio è in grado di garantire la massima qualità in ogni fase della produzione».

Il 2025 si conferma come un anno da incorniciare per il Frantoio Paparella: oltre riconoscimento dell'EVOOLEUM 2025, l'olio Monocultivar Coratina ha ottenuto le "5 Gocce" dalla Fondazione Italiana Sommelier, il massimo riconoscimento attribuito agli oli di alta qualità. Un ulteriore trionfo è arrivato dalla New York International Olive Oil Competition (NY World), dove l'azienda ha conquistato la Gold Medal.

In aggiunta, sia l'olio Monocultivar Coratina che il Bio sono stati inclusi tra i 100 migliori oli extravergine al mondo nella guida EVOOLEUM 2025. LÓLIO Bio-Organic ha inoltre ricevuto un altro importante riconoscimento: è stato nominato l'olio extravergine di oliva biologico più salutare al mondo nella classifica "Healthy EVOOs 2025", pubblicata dalla rivista specializzata Mercacei in collaborazione con l'Università di Córdoba (Spagna).

Premi che testimoniano non solo l'impegno e la dedizione del Frantoio Paparella nella produzione di oli d'eccellenza, ma anche un interesse verso l'internazionalizzazione e la sostenibilità.
