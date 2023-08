Oltre 20.000 persone per Calice di San Lorenzo. E stasera si replica

Un vento tiepido ha accarezzato la prima serata della sesta edizione di Calice di San Lorenzo, rendendo di certo più piacevole la passeggiata tra piazza Trieste e Piazza Duomo, costellata dalle postazioni per le degustazioni di vini pugliesi , di olio extravergine del territorio e di eccellenze enogastronomiche locali.Chi ha voluto ha assaggiato, degustato, confrontato sapori e profumi: tantissimi hanno invece goduto di una serata all'insegna dell'incontro e della condivisione ai piedi delle bellezze artistiche e naturali della città di Trani e del divertimento con i due gruppi musicali presenti nella manifestazione: la musica folk con assaggi di pizzica e Taranta di " Storie del vecchio Sud" e classici della musica di tutti i tempi rivisitata con il bel ritorno degli "Zii di Milano", sempre più coinvolgenti.I giovani della associazione Cibus Divinum, preparati a raccontare le storie delle cantine e le caratteristiche dei vini dalla sommelier Rosangela Casalino, la prima sommelier tranese della manifestazione, hanno stappato più di mille bottiglie di vino per le degustazioni tra le oltre 90 etichette presentate dalle 23 cantine presenti al Calice di San Lorenzo.Grande successo anche per la varietà delle proposte gastronomiche con le specialità dei panini al pesce di Peschef, i mini taglieri del Truck della Locanda del Giullare - preziosa novità di questa edizione che ha riscontrato grande successo con Fabrizio e Antonio veri e propri animatori del "Gusto dell' imperfzione ", dimostrandone invece il grande valore; e le decine e decine di chili di orecchiette cucinati in una crudaiola rivisitata con ricotta fresca e pomodorini saltati dallo chef Mimmo Verrigni con sua moglie Teresa.Da sottolineare la apertura straordinaria fino quasi alle 23:00 della pinacoteca del Museo Diocesano di Trani: il direttore del museo Graziano Urbano e il giovane studioso Roberto....hanno accompagnato moltissimi visitatori stupiti di una tale possibilità a visitare le collezioni che comprendono le opere di autori tranesi come Piccinni e Monetti e oli e tele dei secoli scorsi che testimoniano la storia della nostra città.Stasera si replica con alcune variazioni sul tema gastronomico ma con la stessa formula che evidentemente si presenta vincente sia per i visitatori che per le cantine che scelgono di essere protagoniste al Calice di San Lorenzo.