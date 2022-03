"Oltre l'aula": l'impegno dei ragazzi della scuola Baldassarre per le spiagge di Trani

Un bel progetto di Service Learning finalizzato a educare e far sentire i ragazzi responsabili del proprio territorio: "Oltre l'aula" ha portato tanti alunni della scuola Secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre"sulla spiaggia antistante la vasca di Boccadoro per ripulirla dai rifiuti .I giovanissimi, accompagnati anche dal dirigente Marco Galiano nelle operazioni di raccolta e identificazione dei rifiuti, sono stati raggiunti e coadiuvati nelle operazioni anche dall'Assessore all'Ambiente Pierluigi Colangelo e dall'Assessore alle Culture Francesca Zitoli, che hanno prontamente accolto l'invito a partecipare a questa domenica speciale proprio a voler testimoniare e a far sentire ai ragazzi un avvicinamento, una collaborazione e un dialogo tra scuola e Istituzioni ."Apprendimento, impegno civile e difesa della natura", ha commentato Colangelo, che, da sempre impegnato sia nel locale che con iniziative nazionali nella salvaguardia del territorio, si augura che attraverso queste iniziative diventi sempre più virale tra i giovani l'impegno a rispettare e proteggere l'ambiente.