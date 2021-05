Oltre lo sport, rubato il furgone per il trasporto dei ragazzi diversamente abili

L’appello del presidente: “Oggi in partenza per la rappresentativa nazionale. Restituitelo”. All’interno anche le carrozzine

Sarebbero dovuti partire da Trani alle ore 14 per recarsi a Jesolo dove dal 13 al 16 maggio si svolgeranno le Nazionali dei Powerchair Sport. Stamattina invece l'amara sopresa: nella notte ignori hanno rubato dalla chiesa degli Angeli Custodi il furgone con all'interno due sedie a rotelle e altra costosa attrezzatura. Immediata la chiamata ai Carabinieri che attualmente stanno indagando sull'accaduto. Nel frattempo però che si faccia chiarezza, il presidente dell'associazione Oltre Sport rinvolge tramite la redazione di Traniviva un accorato appello affinché i responsabili possano mettersi una mano sulla coscienza e restituire quanto rubato per permettere ai cinque ragazzi di partire e non perdere questa preziosa oppportunità.