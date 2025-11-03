CanosaViva
CanosaViva
Attualità

È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina

Il 20° portale del Viva Network decolla con una redazione tutta nuova e uno sguardo aperto sul territorio

Trani - lunedì 3 novembre 2025 12.52
Storie, volti e voci di Canosa saranno i protagonisti della nuova avventura targata Viva Network. CanosaViva è online con una missione chiara: raccontare la città con energia, passione e autenticità. È il 20° portale del Viva Network, il circuito di informazione che cresce ancora e che, da anni, illumina il territorio con notizie, approfondimenti e storie di comunità.

A guidare la rotta c'è la squadra di InnovaNews, con il direttore Antonio Quinto, la caporedattrice Ida Vinella e il collaboratore canosino doc Sabino Del Latte, affiancati dallo staff di Viva Network con il supporto dei redattori attivi nelle testate del gruppo, presenti in tutte le città della provincia Bat e nel nord barese, da Bari fino a Cerignola.

Una rete viva, fatta di persone e professionisti con anni di esperienza, che ogni giorno scelgono di raccontare la realtà con uno sguardo vicino ai cittadini e lontano dalle fake news.

CanosaViva inizia il suo rinnovato tragitto in continuità con la linea editoriale del polo Viva, riconosciuto per la sua affidabilità, tempestività e presenza costante sul territorio. Ma lo fa con una marcia in più: un approccio multimediale e un linguaggio moderno, pensato per dialogare sui social — da Facebook a Instagram — con videointerviste, reel e format digitali adatti a tutti i dispositivi digitali.

L'obiettivo è semplice ma ambizioso: dare voce a tutte le realtà cittadine. Dalle associazioni culturali agli enti del terzo settore, dal volontariato al mondo dello sport, fino alla politica e alle istituzioni locali, ogni contributo troverà spazio in un portale che vuole essere casa e megafono di chi vive Canosa ogni giorno.

Per segnalazioni, comunicati o proposte di collaborazione, la redazione è già pronta ad ascoltare:
info@canosaviva.it
WhatsApp: 3920717888
  • eventi
Altri contenuti a tema
Paraculissima Off Trani, entusiasmo e partecipazione anche nel secondo giorno Eventi e cultura Paraculissima Off Trani, entusiasmo e partecipazione anche nel secondo giorno Famiglie e appassionati per workshop, seminari e spettacoli
Al via nella BAT i seminari della Corsa di Miguel Eventi e cultura Al via nella BAT i seminari della Corsa di Miguel Il calendario completo del progetto
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Eventi e cultura Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Una selezione degli appuntamenti previsti questo mese
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura Speciale Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura Appuntamento previsto dalle 20 fino a mezzanotte nel centro storico di Bisceglie
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività Speciale Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività L’appuntamento a Petruzzelli lunedì 3 novembre 2025, dalle 10.00 fino alle 16.30
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Speciale Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Oggi la seconda serata
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo Speciale A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo In programma da oggi fino al 2 novembre
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia Speciale Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”
Azione Trani contribuisce al Piano Coste: dalle criticità alle proposte per un litorale sostenibile
3 novembre 2025 Azione Trani contribuisce al Piano Coste: dalle criticità alle proposte per un litorale sostenibile
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley
3 novembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley
AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale
3 novembre 2025 AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale
Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre
3 novembre 2025 Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre
Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT "
3 novembre 2025 Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT"
Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone
3 novembre 2025 Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone
Trani, Pap-test day gratuito: l'iniziativa del Distretto 5 e della LILT
3 novembre 2025 Trani, Pap-test day gratuito: l'iniziativa del Distretto 5 e della LILT
"L'Infame Legge ": il processo di Trani del 1890
3 novembre 2025 "L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890
Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS)
2 novembre 2025 Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS)
È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio»
2 novembre 2025 È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.