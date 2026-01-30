IISS Moro Cosmai
IISS Moro Cosmai
Speciale

Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani

In programma domenica 1° febbraio

Trani - venerdì 30 gennaio 2026 10.00 Sponsorizzato
Scegliere la scuola superiore significa immaginare il proprio futuro, scoprire talenti, aprirsi a nuove opportunità. È con questo spirito che l'IISS Moro-Cosmai di Trani si presenta al territorio come una scuola che cresce, innova e investe con convinzione sui giovani, offrendo percorsi formativi solidi, moderni e capaci di dialogare con il mondo del lavoro e con l'università.

Punto di riferimento per studenti e famiglie di Trani e dei comuni limitrofi, l'Istituto propone un'offerta formativa ampia e articolata, che unisce la forza della tradizione a importanti novità.

Cuore storico della scuola sono le proposte classiche rappresentate dall'Istituto Tecnico Economico e dal Professionale Alberghiero. L'area tecnica, erede del tradizionale ITC, comprende l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, articolato nei percorsi Relazioni Internazionali per il Marketing, con una forte vocazione linguistica e lo studio di tre lingue straniere, e Sistemi Informativi Aziendali, che punta con decisione sulle competenze informatiche e digitali. Completa l'offerta l'indirizzo Turismo, ideale per chi guarda ai settori dell'accoglienza, dei servizi e dell'internazionalizzazione.

L'indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera rappresenta una delle eccellenze dell'IISS Moro-Cosmai. Un elemento distintivo è la grande attenzione riservata alla didattica laboratoriale: i laboratori di cucina, sala e ricevimento vengono svolti fin dal primo anno e in modo continuativo durante tutto l'anno scolastico, consentendo agli studenti di acquisire sin dall'inizio competenze pratiche, metodo di lavoro e professionalità, affiancando costantemente teoria e pratica.

Accanto a questi percorsi consolidati, l'Istituto guarda con decisione al futuro aderendo alla nuovissima filiera formativa tecnico-professionale 4+2, che sarà attivata a partire dal 1° settembre 2026.

Il percorso prevede quattro anni di scuola statale seguiti da due anni di ITS – Istituto Tecnico Superiore – all'interno di un progetto unitario di sei anni fortemente orientato alle competenze e all'occupabilità. Il curricolo quadriennale concentra il tradizionale percorso quinquennale grazie a un aumento delle ore settimanali, al potenziamento delle attività di PCTO e al coinvolgimento diretto delle aziende della filiera.

L'IISS Moro-Cosmai ha scelto di attivare questa importante opportunità proprio nell'ambito dell'indirizzo alberghiero, con due percorsi dedicati alla cucina e all'accoglienza turistica, settori strategici per il territorio.

L'offerta formativa si è ulteriormente arricchita con due indirizzi professionali di grande valore. L'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy – Moda vanta oltre quarant'anni di storia ed è oggi un percorso moderno e completo, che accompagna gli studenti dal progetto creativo alla realizzazione del capo.

Dallo studio dei materiali alle tecniche di confezione, dal disegno alla modellistica, fino all'uso delle tecnologie informatiche e del CAD, il percorso forma figure capaci di comprendere l'intera filiera produttiva della moda.

Particolare attenzione è rivolta al prêt-à-porter, all'alta moda, alla cerimonia e al settore sposa, in forte sintonia con il tessuto produttivo locale. Numerose le collaborazioni con aziende del territorio e non solo, che permettono agli studenti di confrontarsi con il mondo reale del lavoro e di costruire competenze spendibili sia nell'immediato sia nei successivi percorsi universitari e accademici.

Grande interesse riscuote anche l'indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo, dedicato ai linguaggi dell'audiovisivo, del cinema e della fotografia. Nel corso del quinquennio gli studenti partecipano a progetti e collaborazioni con professionisti del settore, prendono parte a esperienze di rilievo come il Vittorio Veneto Film Festival, dove sono coinvolti come critici cinematografici, e costruiscono competenze che trovano naturale prosecuzione negli ITS, nelle Accademie di Belle Arti e nei corsi universitari come il DAMS.

Con entusiasmo e spirito di accoglienza, il Dirigente Scolastico invita alunni e famiglie a scoprire da vicino l'IISS Moro-Cosmai, i suoi ambienti, i laboratori e i percorsi di studio, partecipando all'Open Day di domenica 1° febbraio, dalle ore 9:30 alle 13:00, presso i plessi di via Gran Bretagna 1, via Salvemini 1 e piazza Plebiscito 16.
fotofoto JPGfoto JPGfotofoto JPGfotofoto JPGfoto
  • Scuola
Altri contenuti a tema
Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro Scuola e Lavoro Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro Cinque studenti tranesi premiati dall'Ufficio Scolastico Territoriale BAT. Il Liceo Scientifico celebra i suoi nuovi iscritti e ringrazia la scuola media di provenienza: "Un modello di eccellenza e continuità educativa"
Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti Scuola e Lavoro Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti Focus sui sentimenti che gli accadimenti di La Spezia hanno avuto nelle nostre scuole e sui nostri studenti
L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta L'ospite d'onore di quest'anno è Caparezza
Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica Scuola e Lavoro Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica Nella Bat il 2,88% non si avvale dell’IRC: dati in crescita secondo l’UAAR
Scuola e lavoro, una filiera per il futuro: l’IISS Moro-Cosmai innova la formazione Speciale Scuola e lavoro, una filiera per il futuro: l’IISS Moro-Cosmai innova la formazione Dal 2026 nuovi percorsi professionali quadriennali e un’offerta sempre più integrata tra scuola, imprese e ITS
La Spezia, tragedia a scuola: la riflessione della Prof.ssa Francesca Zitoli richiama le responsabilità degli adulti Cronaca La Spezia, tragedia a scuola: la riflessione della Prof.ssa Francesca Zitoli richiama le responsabilità degli adulti Sulla notizia dello studente ucciso: l’analisi della già Assessora alla "Pubblica Istruzione" di Trani sulla violenza del nostro tempo
Meno collaboratori scolastici nei licei: la Uil denuncia 16 tagli nella BAT Scuola e Lavoro Meno collaboratori scolastici nei licei: la Uil denuncia 16 tagli nella BAT In tutta la Puglia saranno 158 in meno. Il sindacato: «Carichi di lavoro insostenibili e meno servizi»
Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini Vita di città Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini Le operazioni di voto si svolgeranno presso la scuola primaria Beltrani
Tassa di Soggiorno a Trani, Assoturismo non ci sta: "Le nostre proposte ignorate "
30 gennaio 2026 Tassa di Soggiorno a Trani, Assoturismo non ci sta: "Le nostre proposte ignorate"
Dal podio della "Baldassarre " ai banchi del "Vecchi ": quando lo sport diventa un ponte per il futuro
30 gennaio 2026 Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro
Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti
30 gennaio 2026 Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti
Trani punta alla Bandiera Blu 2025: la Giunta approva il "Piano d'Azione per la Sostenibilità "
30 gennaio 2026 Trani punta alla Bandiera Blu 2025: la Giunta approva il "Piano d'Azione per la Sostenibilità"
Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo ": sportelli e portierato sociale per gli over 65
30 gennaio 2026 Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo": sportelli e portierato sociale per gli over 65
"Coworking per mamme lavoratrici: si può fare! ". sabato il convegno con Angela Mercorio
30 gennaio 2026 "Coworking per mamme lavoratrici: si può fare!". sabato il convegno con Angela Mercorio
20
Avv.Sebastiano De Feudis: "La mia decisione è netta: mi candido a Sindaco di Trani "
29 gennaio 2026 Avv.Sebastiano De Feudis: "La mia decisione è netta: mi candido a Sindaco di Trani"
Servizi sociali, parte il censimento dell’Ambito Trani–Bisceglie
29 gennaio 2026 Servizi sociali, parte il censimento dell’Ambito Trani–Bisceglie
1
Imposta di soggiorno a Trani, scontro tra Comune e operatori turistici
29 gennaio 2026 Imposta di soggiorno a Trani, scontro tra Comune e operatori turistici
Trani, la fisica del cuore: Schettini tra Gospel e commozione. "Saverio studiava durante la chemio, un esempio per tutti "
29 gennaio 2026 Trani, la fisica del cuore: Schettini tra Gospel e commozione. "Saverio studiava durante la chemio, un esempio per tutti"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.