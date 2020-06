Operazione “Strade Sicure”, il 9° Reggimento fanteria Bari lascia la guida del raggruppamento Campania

Napoli, 18 giugno 2020. Dopo 6 mesi, il 9° Reggimento fanteria "Bari" della Brigata "Pinerolo", lascia la guida del Raggruppamento "Campania" al 21° Reggimento Genio Guastatori nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" e "Terra dei Fuochi". Gli oltre 1200 uomini e donne dell'Esercito sono stati impiegati nelle province di Napoli e Caserta e Salerno per garantire la sicurezza di 26 obiettivi sensibili, vigilare e controllare, con 9 pattuglie dinamiche 24 ore su 24, siti sensibili quali stir, campi rom e contrastare il fenomeno degli sversamenti illeciti di rifiuti speciali nella cosiddetta "Terra dei Fuochi" e con ulteriori 6 pattuglie dinamiche dedicate a settori del territorio individuati di volta in volta dall'autorità prefettizia; tutte le attività sono state condotte in supporto alle forze dell'ordine per il controllo e contrasto della criminalità e dello smaltimento illecito di rifiuti.Durante le 15500 pattuglie, sono stati controllati 750 veicoli, 95 attività commerciali e sequestrati oltre 46 kg di sostanze stupefacenti, individuati ulteriori 205 siti di sversamento di rifiuti speciali e comminate sanzioni amministrative per un totale di 570.147 euro. L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 ha reso necessaria, in quasi tutto il territorio nazionale, la rimodulazione dell' Operazione "Strade Sicure"; in particolare in Campania, grazie ad un ulteriore incremento di personale, si è potuto accrescere la sicurezza dei territori con ulteriori 4550 pattuglie e check point. Sono stati controllati 23995 veicoli, identificati 33150 persone e inflitto sanzioni amministrative per un totale di 269.076 euro.La costante presenza degli uomini e donne dell'Esercito Italiano nelle principali città nel nostro Paese fa crescere sempre di più il senso di sicurezza nei cittadini che giornalmente manifestano la propria soddisfazione per l'impegno e la professionalità dei militari. Il passaggio di consegne tra il Comandante del 9° Reggimento fanteria "Bari" , Colonnello Claudio BENCIVENGA, e il Comandante del 21° Reggimento Genio Guastatori, Colonnello Umberto Curzio, è avvenuto oggi a Palazzo "Salerno", sede del Comando delle Forze Operative Sud alla presenza del Generale di Corpo d'Amata Rosario CASTELLANO il quale ha sottolineato gli ottimi risultati conseguiti dal 9° Reggimento fanteria "Bari" in una regione particolarmente impegnativa come la Campania anche in considerazione della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19.Merito soprattutto della preparazione professionale del personale e della sinergia, ormai consolidata, tra l'Esercito e le altre Istituzioni presenti sul territorio.