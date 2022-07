Operazione trasparenza, il movimento civico Articolo97 incontra la cittadinanza

Ospedale (chiuso), parcheggi (che mancano), turismo (poco sfruttato), cantieri (infiniti), furti (in aumento): sono alcuni dei temi che verranno discussi, sotto forma di talk con domanda e risposta, mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Trani.L'evento, unico nel suo genere, è organizzato dal movimento civico Articolo97 che ha invitato i componenti dell'Amministrazione Comunale di Trani: quest'ultima ha accettato l'invito al confronto, saranno infatti presenti il Sindaco Amedeo Bottaro ed altri componenti della giunta.In queste settimane Articolo97 ha coinvolto i cittadini tranesi, attraverso i social, per valutare insieme le domande da porre ai nostri amministratori, dopo 7 anni di gestione comunale. "Operazione Trasparenza - I Tranesi domandano agli amministratori" permetterà un faccia a faccia tra i cittadini e amministratori, con domande poste a chi può e deve rispondere su argomenti che interessano tutti: sanità, sicurezza, opere pubbliche. Si auspica la presenza di numerosi cittadini per un confronto dal vivo che, si spera, porterà più chiarezza e trasparenza nel rapporto tra cittadino e amministrazione.L'evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook di Articolo97 (https://www.facebook.com/articolo97).