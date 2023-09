Ordinanza di sgombero nell’area di via dei Finanzieri occupata senza titolo

Con una Ordinanza dirigenziale dell'Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente Ordinanza è stato disposto lo sgombero di alcune aree demaniali marittime occupate senza titolo dalla società Marina Yachting in via dei FinanzieriIn un verbale di contestazione e sequestro della Stazione Navale di Bari della Guardia di Finanza "venivano rilevati sia l'occupazione abusiva di aree demaniali marittime, sia l'esecuzione di innovazioni non autorizzate all'interno delle aree demaniali in possesso della soc.Trani Marina Yachting s.r.l. al fine di svolgere un'attività di cantieristica navale, sia di realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione doganale"; Nel verbale di contestazione e sequestro, si rileva anche l'occupazione abusiva di un'area demaniale adiacente a quella detenuta in concessione utilizzata come rimessaggio imbarcazioni, parcheggio automezzi, deposito di vari materiali legati all'attività cantieristica svolta, con la presenza di 3 container, carrelli per il trasporto di imbarcazioni, un palo dell'illuminazione, serbatoio e tubazione sottotraccia, una gru utilizzata per la movimentazione e alaggio imbarcazioni.Si tratta di aree "occupate sine titulo" per cui si ordina lo sgombero "da tutti i manufatti, oggetti, macchine e attrezzature e impianti, anche sottotraccia, dando comunicazione al Servizio Demanio del Comune di Trani dell'avvenuto sgombero e della riconsegna dell'area demaniale a questa Amministrazione in condizioni decorose e senza arrecare danni all'area; in caso di inadempienza al presente provvedimento, si procederà d'ufficio con spese a carico della Soc. Trani Marina Yachting s.r.l., fatta salva comunque l'adozione di ogni altro provvedimento previsto per legge".