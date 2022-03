"Ormai non è furto ma prelievo": il sindacato di Polizia denuncia la mancanza di un dirigente a Trani

Si chiede in un comunicato un intervento rapido per la sicurezza del territorio

Giungono ogni giorno, in redazione, notizie di furti o sottrazione di pneumatici alle automobili: "Ormai non è furto ma prelievo" è una dichiarazione che la dice tutta su una situazione davvero sempre più di emergenza.La denuncia nelle scorse ore, con una dichiarazione sulla pagina Facebook, è del sindacato di Polizia che definisce "una situazione di stallo" quella nel commissariato di Trani.Poche ma drastiche parole, firmate da Uccio Persia, segretario regionale COISP Puglia: "Il Sindacato di Polizia COISP denuncia: il Commissariato di Trani da otto mesi è orfano di un Dirigente. Situazione insostenibile e carenza di personale. A rischio la sicurezza del territorio. I pensionamenti e il mancato turnover del personale sono un problema che non può essere più rimandato. Si chiede un intervento immediato."