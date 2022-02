Ospedale di Trani, Articolo97: «Pnrr e Regione hanno riprodotto le richieste proposte da noi proposte un anno fa»

«Seguendo quanto previsto dalla missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Regione si comincia a pensare a come impiegare i fondi previsti e pare che anche la nostra città sia interessata dal progetto». E' quanto afferma in una nota il presidente del Movimento Civico Articolo97, Giuseppe Curci.«In maggio dello scorso anno, il Movimento Civico Articolo97 ha partecipato, su invito di alcune forze politiche cittadine e regionali, alla formulazione di una bozza di piano di rifunzionalizzazione per l'ex Ospedale di Trani.Dalla lettura dello stesso, a testimonianza della sua bontà, si può facilmente evincere come il piano programmatico presentato da Articolo97 al Consigliere Regionale Debora Ciliento, al Presidente del Consiglio Comunale di Trani ed alla Giunta Regionale pugliese, antecedente la stesura del P.N.R.R., ne incarnasse pienamente lo spirito e l'indirizzo, incentrandosi sulle linee di programma a sostegno della cronicità, della medicina di prossimità e di iniziativa, con ricorso alla telemedicina.Tale piano programmatico si basa anche sul sostegno agli ospedali per acuti in una virtuosa opera di razionalizzazione delle risorse, per meglio rispondere ai bisogni di salute del bacino dell'utenza residente nella nostra città, e di tutte le altre città pugliesi, essendo il modello proposto, riproducibile in ogni altra realtà regionale.Il Movimento Civico Articolo97, pertanto, rafforzato nell'idea di essere sulla buona strada e di aver presentato una proposta sensata e competente, in sintonia con il PNRR, rivolge un appello a tutte le forze politiche locali per farsi portavoce, in Regione, di queste istanze al solo fine del perseguimento del bene comune e della messa in campo di un servizio sanitario regionale sempre più efficiente».