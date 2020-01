Ospedale Trani, Ventola: «Il Pd dice falsità, è il centrosinistra che lo ha chiuso»

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola.«Se il Pd pensa che i tranesi abbiano l'anello al naso e allora fra un po' è probabile che scriveranno che gli asini volano nella convinzione di essere creduti. La storiella che sia stato l'allora presidente della Regione a chiudere l'ospedale della città è non solo falsa, ma qualora fosse vera tutto questo sarebbe avvenuto oltre 15 anni fa. E chi governa la Regione dal 2005 ad oggi? Il centrosinistra con il Pd partito di maggioranza ed i cui rappresentanti per molti anni sono stati assessori regionali alla Sanità.Ma andiamo con ordine: è vero che nel Piano di Riordino Ospedaliero di Fitto c'era una 'chiusura', ma era solo quella del reparto di Ostetricia-Ginecologia, non dell'intera struttura (Bollettino Ufficiale Puglia n. 127/2002). Quando nel 2005 vinse Nichi Vendola allora sì che vennero chiusi altri reparti, non solo ma ai cittadini viene fatto credere, con tanto di inaugurazione, che Ostetrica-Ginecologia fosse riaperta. Una vera beffa! (Bollettino Ufficiale Puglia n. suppl. 188/2010). Il presidente Emiliano, invece, ha deciso per la chiusura dell'ospedale, riconvertendolo a Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) (Bollettino Ufficiale Puglia n. 32/2017). Questi i fatti compiuti e le scelte politiche fatte dal centrosinistra, atti ufficiali alla mano! Quindi non solo Fitto non ha chiuso l'ospedale, ma il centrosinistra e il Pd al Governo in 15 anni hanno deciso di 'chiudere' l'ospedale! E i tranesi lo sanno bene».