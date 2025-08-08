“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani
Appuntamento previsto domenica 17 agosto

L'incantevole Corte Davide Santorsola, un trio acustico affiatato e un'eredità musicale che continua a vibrare con forza: domenica 17 agosto, nella cornice elegante del Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, dalle ore 21:00 (porta ore 20:30), Filippo Graziani porta in scena, unica data in Puglia,"OTTANTA. Buon Compleanno Ivan", il concerto-omaggio al padre Ivan Graziani, figura irregolare e visionaria del cantautorato italiano.

Filippo propone uno spettacolo che è molto più di un tributo: è un racconto musicale potente, intimo e travolgente, un ponte tra generazioni, un'occasione per riscoprire il repertorio di Ivan in una veste acustica in trio che ne esalta profondità e poesia. Il live, parte di un tour celebrativo per gli 80 anni dalla nascita del cantautore organizzato da Imarts - International Music and Arts, si è trasformato in una vera e propria festa collettiva e itinerante, spinta dall'affetto del pubblico e dalla voglia di condividere storie senza tempo.

«Mio padre non era incompreso, ma troppo avanti. Ora lo riscoprono tutti», ha dichiarato Filippo in una recente intervista. E in effetti, Ivan Graziani - l'anarchico di Pigro, il malinconico di Lugano addio, il visionario che parlava di sociale senza fare politica - è oggi più attuale che mai. Le sue canzoni, con testi visivi e musiche d'impronta britannica, continuano a parlare alle nuove generazioni, grazie anche al lavoro instancabile di Filippo, che da oltre dieci anni ne rinnova il repertorio con rispetto e creatività, portando avanti un'eredità che vibra ancora.

Filippo Graziani, classe 1981, ha costruito una carriera solida e originale. Dopo gli esordi nei club italiani con il fratello Tommy, ha collaborato con artisti come Negramaro, Morgan e Max Gazzè, partecipato al Festival di Sanremo e vinto la Targa Tenco per la "Migliore opera prima". Nel 2024 ha prodotto "Per gli amici", un disco di inediti del padre, che ha conquistato le classifiche italiane. Con Arcipelago Ivan, ha esplorato anche il lato visivo e narrativo del padre, fumettista e scrittore, oltre che musicista.

"OTTANTA. Buon Compleanno Ivan" è una festa, sì, ma anche un atto d'amore. Per chi ama la musica d'autore, per chi vuole rivivere emozioni autentiche, per chi desidera scoprire - o riscoprire - l'anima ribelle e poetica di Ivan Graziani, attraverso i suoi brani più amati ma anche quelli meno noti. E per farlo, non c'è guida migliore di Filippo, che con passione e talento continua a tenere vivo l'universo creativo del padre.

I biglietti per il concerto "OTTANTA - BUON COMPLEANNO, IVAN" di domenica 17 agosto a Trani (poltronissima numerata: 35,00 euro – posto unico: 30,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani oppure al seguente link.

Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: , oppure prenotabili al numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

