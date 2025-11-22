Ottica Vista Bene
Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città

Competenza tecnica e sensibilità sociale nell’attività di Raffaele Causarano

Trani - sabato 22 novembre 2025 Sponsorizzato
Un anniversario è sempre un momento speciale, ma quando a essere celebrati sono "dieci anni di attività vissuti con passione, professionalità e attenzione al territorio", allora il valore è ancora più profondo: Ottica Vista Bene, in via Aldo Moro 54, compie dieci anni e lo fa confermandosi come una delle realtà più apprezzate nel settore ottico locale, grazie alla qualità dei prodotti offerti, alla cura dei dettagli e soprattutto a un approccio sempre umano e vicino alle persone.

Fin dalla sua apertura, Ottica Vista Bene ha saputo costruire un'identità forte, fatta non solo di grandi marchi e servizi innovativi, ma soprattutto di relazioni autentiche con i clienti, che nel tempo sono diventati parte di una vera e propria comunità. Merito della guida di Raffaele Causarano, titolare e ottico di grande esperienza, che insieme al suo team ha saputo coniugare competenza tecnica, passione per il proprio lavoro e una spiccata sensibilità sociale.

Quello che rende questa attività speciale, infatti, è anche l'attenzione costante alle persone, in particolare a chi è più fragile o vive situazioni di difficoltà. In questi anni, Ottica Vista Bene ha infatti sostenuto numerose iniziative legate allo sport, alla disabilità, all'inclusione sociale e al mondo del volontariato, dimostrando che fare impresa può e deve significare anche restituire valore alla comunità.

Oggi si festeggia questo importante traguardo, con l'entusiasmo di chi ha fatto tanto ma ha ancora molto da offrire. Un esempio di come il commercio locale, quando animato da valori forti e visione, possa davvero essere un motore di crescita, coesione e innovazione sociale.

Sono passati dieci anni dall'apertura di questa attività – spiega Raffaele Causarano - e, guardandomi indietro, sento di poter dire con orgoglio che è stato un viaggio bellissimo. Un viaggio fatto di lavoro, relazioni umane, piccoli gesti quotidiani e grandi soddisfazioni. Quando ho aperto questo spazio, avevo un sogno: offrire un servizio ottico di qualità, attento ai dettagli, moderno e professionale. Ma fin da subito ho capito che non bastava. Serviva qualcosa in più. Serviva metterci il cuore, ascoltare le persone, creare un luogo in cui ognuno si sentisse accolto, con lo sguardo più nitido... ma anche con un sorriso. In questi anni l'attività è cresciuta, ha conquistato la fiducia di tanti clienti, ha portato le grandi firme dell'ottica in città, ha investito in innovazione. Ma soprattutto ha tessuto legami veri con il territorio. Ho voluto che il mio lavoro fosse anche uno strumento di impegno sociale. Per questo, insieme al mio team, ho sostenuto progetti legati allo sport (soprattutto, ma non soltanto, al calcio), alla disabilità, all'inclusione, e partecipato con entusiasmo a molte iniziative solidali e culturali. Credo che un'attività commerciale, se fatta con coscienza, possa diventare un punto di riferimento umano, non solo professionale. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto anche le collaboratrici storiche Sara Miola e Michela Caggiano (insieme nella foto), che in questi anni hanno condiviso ogni tappa del percorso: professioniste attente, preparate, che hanno saputo instaurare un rapporto di fiducia con la clientela, rappresentando il volto accogliente e competente dell'attività. Il loro contributo ha reso Ottica Vista Bene un luogo familiare, in cui il cliente si sente ascoltato, compreso e seguito con cura.

Una storia bella, fatta di impegno quotidiano, professionalità e sensibilità, contribuendo a migliorare non solo la vista, ma anche il modo in cui si guarda all'altro. Con lo sguardo sempre avanti, e con la stessa passione di ieri.

