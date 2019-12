Palazzo Beltrani compie dieci anni, fu inaugurato nel 2009 dal sindaco Tarantini

Social Video 2 minuti Palazzo Beltrani compie 10 anni

Era il 30 dicembre 2009 quando Palazzo Beltrani riapriva le sue porte al pubblico, con l'allora sindaco Giuseppe Tarantini. Per tale occasione domenica 19 gennaio l'Amministrazione comunale ha organizzato una grande festa in cui sono stati invitati tutti coloro che hanno contribuito al palazzo seicentesco nel cuore del centro storico.«Una grande festa - sono le parole del sindaco Bottaro - a cui sono invitati tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, dai sindaci che si sono alternati in tutti questi anni a tutti coloro che hanno dato donazioni importanti, ma anche coloro che ci hanno lavorato, le imprese, i vari direttori dei lavori, i progettisti, chi lo ha gestito anche nelle fasi più difficili e qui non posso non ricordare il mio subentro.Al mio arrivo non avevamo neanche la possibilità di garantire questo servizio. Ricordo ancora in campagna elettorale quando il Palazzo veniva gestito in maniera del tutto gratuita dalle associazioni. Oggi Palazzo Beltrani è molto di più di un semplice contenitore culturale ma è diventato il Museo della città».