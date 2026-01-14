Eventi e cultura
Palazzo Beltrani l'energia si fa musica con i "Forkinds Gospel Music"
Domenica 18 gennaio un mix travolgente di fede, funk e soul. Sul palco voci potenti e il White Stone Chorus
Trani - mercoledì 14 gennaio 2026
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:30, (porta ore 20:00), il Palazzo delle Arti Beltrani ospita Forkinds Gospel Music, un concerto travolgente dove le grandi voci incontrano sonorità funk, R&B e soul. Forkinds, un gruppo vocale e musicale gospel ideato e fondato da Mariangela Caputo, nato con l'obiettivo di proclamare il Vangelo attraverso la musica, utilizza un linguaggio sonoro attuale che spazia dal gospel tradizionale al funk, R&B e soul. Un progetto che unisce fede, ritmo e narrazione, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intensa e partecipata.
Sul palco le splendide voci di Liliana Marzo, Maria Grazia Trentadue, Luciana Zanfino e Luciana Di Lecce, accompagnate da una solida e raffinata sezione strumentale a cura dei musicisti Alex Terlizzi (pianoforte e voce), Alex Milella (chitarra), Francesco Di Terlizzi (basso) e Vincenzo Zingaro (batteria). A impreziosire la performance, la presenza di The White Stone Chorus e la voce narrante di Niki Caputo, che guiderà il pubblico in un percorso musicale e spirituale capace di alternare canto, parola e riflessione.
Il concerto non è solo un'esibizione musicale, ma un vero e proprio racconto corale, in cui l'energia delle voci, la forza degli arrangiamenti e la profondità dei testi trasformano la musica in strumento di testimonianza, condivisione e incontro. I biglietti per "Forkinds Gospel Music" sono disponibili su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/forkinds-gospel-music/293074 o al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (aperto dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00), ticket unico €15,00. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it
