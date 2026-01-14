Palazzo delle Arti Beltrani
Palazzo delle Arti Beltrani
Eventi e cultura

Palazzo Beltrani l'energia si fa musica con i "Forkinds Gospel Music"

Domenica 18 gennaio un mix travolgente di fede, funk e soul. Sul palco voci potenti e il White Stone Chorus

Trani - mercoledì 14 gennaio 2026
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:30, (porta ore 20:00), il Palazzo delle Arti Beltrani ospita Forkinds Gospel Music, un concerto travolgente dove le grandi voci incontrano sonorità funk, R&B e soul. Forkinds, un gruppo vocale e musicale gospel ideato e fondato da Mariangela Caputo, nato con l'obiettivo di proclamare il Vangelo attraverso la musica, utilizza un linguaggio sonoro attuale che spazia dal gospel tradizionale al funk, R&B e soul. Un progetto che unisce fede, ritmo e narrazione, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intensa e partecipata.

Sul palco le splendide voci di Liliana Marzo, Maria Grazia Trentadue, Luciana Zanfino e Luciana Di Lecce, accompagnate da una solida e raffinata sezione strumentale a cura dei musicisti Alex Terlizzi (pianoforte e voce), Alex Milella (chitarra), Francesco Di Terlizzi (basso) e Vincenzo Zingaro (batteria). A impreziosire la performance, la presenza di The White Stone Chorus e la voce narrante di Niki Caputo, che guiderà il pubblico in un percorso musicale e spirituale capace di alternare canto, parola e riflessione.

Il concerto non è solo un'esibizione musicale, ma un vero e proprio racconto corale, in cui l'energia delle voci, la forza degli arrangiamenti e la profondità dei testi trasformano la musica in strumento di testimonianza, condivisione e incontro. I biglietti per "Forkinds Gospel Music" sono disponibili su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/forkinds-gospel-music/293074 o al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani (aperto dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00), ticket unico €15,00. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it
Palazzo Beltrani l'energia si fa musica con i "Forkinds Gospel Music"
Palazzo Beltrani l'energia si fa musica con i "Forkinds Gospel Music"
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
Palazzo delle Arti Beltrani, un 2025 da incorniciare: oltre 16mila presenze e 2,5 milioni di sguardi online Palazzo delle Arti Beltrani, un 2025 da incorniciare: oltre 16mila presenze e 2,5 milioni di sguardi online Dal 2009 il "museo polifunzionale" si conferma cuore pulsante della cultura a Trani. Una stagione straordinaria tra grandi mostre, teatro e un'accessibilità reale
Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani Il 'Pietro Verna Trio', tra salsedine e poesia, musica ed un lento navigare ha stupito a Palazzo Beltrani Un concerto da approdo emotivo dove Dalla ha incontrato Pavese, dove il mare si è fatto spartito e voce
Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio A Palazzo Beltrani stasera ultimo appuntamento del Christmas Party
Festival delle bande a Trani: ieri il quarto appuntamento Festival delle bande a Trani: ieri il quarto appuntamento Riscuote sempre più successo la fortunata iniziativa di Palazzo delle Arti “Beltrani”
Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani Grande successo per il quarto appuntamento del “Christmas Party”
“Concert Jouet” a Palazzo delle Arti Beltrani: teatro e musica si fanno gioco “Concert Jouet” a Palazzo delle Arti Beltrani: teatro e musica si fanno gioco Due artiste eclettiche, Paola Lombardi e Paola Torsi sotto la regia di Luisella Tamietto portano in scena uno spettacolo comico e giocoso
Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing Stasera a Trani un concerto dal sapore internazionale che trasforma il Natale in una festa di ritmo, leggerezza e convivialità
Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande Ieri mattina l’inaugurazione in Villa Comunale della seconda edizione del Festival, dopo il successo dello scorso anno
"Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli "
13 gennaio 2026 "Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli"
La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9
13 gennaio 2026 La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9
6
Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti
13 gennaio 2026 Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti
Trani e Canosa, salvo il 118 notturno: arrivano 4 nuovi medici. Cronaca di un'emergenza rientrata (tra denunce e catene)
13 gennaio 2026 Trani e Canosa, salvo il 118 notturno: arrivano 4 nuovi medici. Cronaca di un'emergenza rientrata (tra denunce e catene)
La scuola per tutti, conclusa con successo la missione in Tanzania di Orizzonti Trani
13 gennaio 2026 La scuola per tutti, conclusa con successo la missione in Tanzania di Orizzonti Trani
Padel, la tranese Ginevra Di Noia convocata in Nazionale Under 15
13 gennaio 2026 Padel, la tranese Ginevra Di Noia convocata in Nazionale Under 15
Atlantide e l’abisso dei sentimenti: a Trani il magistrato Sara Pedone "tende la mano " alle donne contro l'amore malato
13 gennaio 2026 Atlantide e l’abisso dei sentimenti: a Trani il magistrato Sara Pedone "tende la mano" alle donne contro l'amore malato
Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere
13 gennaio 2026 Analisi del sangue subito dopo le feste, cosa è importante sapere
Sant'Antonio Abate, alla parrocchia San Giovanni la tradizionale benedizione degli animali
13 gennaio 2026 Sant'Antonio Abate, alla parrocchia San Giovanni la tradizionale benedizione degli animali
1
Ex Angelini, giù il "muro della paura ": demolizione totale in Via Maiorano
13 gennaio 2026 Ex Angelini, giù il "muro della paura": demolizione totale in Via Maiorano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.