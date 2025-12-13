Eventi e cultura
Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing
Stasera a Trani un concerto dal sapore internazionale che trasforma il Natale in una festa di ritmo, leggerezza e convivialità
Trani - sabato 13 dicembre 2025 7.51
La rassegna Le Vie del Natale 2025 prosegue il suo viaggio con sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20:30 (porta ore 20:00), il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani ospiterà il secondo concerto del Christmas Party: "Larry Christmas and Happy New Swing". Dopo l'esordio trascinante della Tienamente Band e la sua "Musica italiana d'autore" di sabato scorso, un altro appuntamento musicale arricchisce il cartellone ed evoca la scintillante atmosfera delle feste, portando con sé la firma di tre protagonisti della scena jazz e swing italiana: Larry Franco (pianoforte e voce), Dee Dee Joy (voce e rullante) e Ilario De Marinis (contrabbasso).
Il trio, già protagonista di memorabili serate al Beltrani, torna con un progetto natalizio che intreccia fedeltà alla tradizione e freschezza negli arrangiamenti. Larry Christmas and Happy New Swing nasce con l'intento di valorizzare al meglio le due voci, arricchite dal rullante suonato con le spazzole e dal suono del contrabbasso, che insieme conferiscono un colore ritmico raffinato tipico delle atmosfere swing anni '40 e '50 alla Nat King Cole. Il repertorio è un viaggio attraverso i grandi classici natalizi: Silent Night, Let It Snow, Amazing Grace, I'll Be Home for Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Buon Natale all'Italiana, The Christmas Song, Sleigh Ride e altri evergreen che hanno segnato la storia della musica delle feste.
La formula è quella che ha reso celebre il trio: due voci intrecciate, pianoforte, contrabbasso e rullante, per ricreare la magia di un sound ricco di sfumature. Una scelta che non solo omaggia la tradizione, ma restituisce al pubblico l'autenticità delle sonorità swing, capaci di evocare atmosfere eleganti e senza tempo.
Il concerto promette di essere un affascinante viaggio musicale attraverso intramontabili canzoni d'amore e brani natalizi, con la sensibilità interpretativa di Larry Franco - crooner e pianista premiato come 'Best Jazz Singer 2008' - e la straordinaria versatilità di Dee Dee Joy, cantante e percussionista, una delle rarissime "brushwoman" al mondo, insieme a Ilario De Marinis, il contrabbassista pugliese che nella sua carriera ha suonato, tra gli altri, anche con il grande trombettista Chet Baker.
La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici dell'Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, un momento conviviale che arricchirà l'esperienza del pubblico, fondendo cultura musicale e sapori del territorio.
I biglietti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/
tour/palazzo-delle-arti- beltrani/4206 .
Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.
it . La rassegna Le Vie del Natale è organizzata a cura di Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e il sostegno della Città di Trani. (tl@))
Il trio, già protagonista di memorabili serate al Beltrani, torna con un progetto natalizio che intreccia fedeltà alla tradizione e freschezza negli arrangiamenti. Larry Christmas and Happy New Swing nasce con l'intento di valorizzare al meglio le due voci, arricchite dal rullante suonato con le spazzole e dal suono del contrabbasso, che insieme conferiscono un colore ritmico raffinato tipico delle atmosfere swing anni '40 e '50 alla Nat King Cole. Il repertorio è un viaggio attraverso i grandi classici natalizi: Silent Night, Let It Snow, Amazing Grace, I'll Be Home for Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Buon Natale all'Italiana, The Christmas Song, Sleigh Ride e altri evergreen che hanno segnato la storia della musica delle feste.
La formula è quella che ha reso celebre il trio: due voci intrecciate, pianoforte, contrabbasso e rullante, per ricreare la magia di un sound ricco di sfumature. Una scelta che non solo omaggia la tradizione, ma restituisce al pubblico l'autenticità delle sonorità swing, capaci di evocare atmosfere eleganti e senza tempo.
Il concerto promette di essere un affascinante viaggio musicale attraverso intramontabili canzoni d'amore e brani natalizi, con la sensibilità interpretativa di Larry Franco - crooner e pianista premiato come 'Best Jazz Singer 2008' - e la straordinaria versatilità di Dee Dee Joy, cantante e percussionista, una delle rarissime "brushwoman" al mondo, insieme a Ilario De Marinis, il contrabbassista pugliese che nella sua carriera ha suonato, tra gli altri, anche con il grande trombettista Chet Baker.
La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici dell'Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, un momento conviviale che arricchirà l'esperienza del pubblico, fondendo cultura musicale e sapori del territorio.
I biglietti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/
Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.