Palazzo delle Arti Beltrani, un 2025 da incorniciare: oltre 16mila presenze e 2,5 milioni di sguardi online
Dal 2009 il "museo polifunzionale" si conferma cuore pulsante della cultura a Trani. Una stagione straordinaria tra grandi mostre, teatro e un'accessibilità reale
Trani - sabato 10 gennaio 2026
Inaugurato al pubblico il 30 dicembre del 2009, Palazzo delle Arti "Beltrani" ha saputo affermarsi nel tempo come molto più di un semplice contenitore espositivo. Definito a ragione un "museo a carattere polifunzionale", la struttura di via Beltrani è diventata il centro culturale di riferimento cittadino, un vero laboratorio artistico di rilievo capace di accogliere e armonizzare le più svariate tipologie di arte. La sua utilità, tuttavia, non è solo culturale ma profondamente sociale: il Palazzo è un presidio di civiltà, un luogo di incontro e confronto che restituisce alla comunità il valore della bellezza condivisa.
"Se i numeri potessero parlare - ha detto Niki Battaglia direttore artistico del complesso - quelli della stagione 2025 del Palazzo delle Arti Beltrani racconterebbero una storia di successo, passione e, soprattutto, partecipazione. Il bilancio dell'anno appena trascorso non è una fredda lista di dati, ma la fotografia di un luogo che 'accoglie, ascolta, unisce' . Sono stati ben 16.215 gli ingressi registrati: oltre sedicimila persone che hanno scelto di vivere la cultura in prima persona, assistendo a mostre, concerti e spettacoli. Un dato che conferma - ha concluso Battaglia - la capacità attrattiva del polo museale tranese, in grado di portare in scena 439 artisti provenienti da 13 Paesi del mondo, trasformando Trani in un palcoscenico internazionale."
Cultura accessibile a tutti in presenza ed in digitale
Ma il dato forse più significativo, che sottolinea la vocazione sociale della struttura, riguarda l'accessibilità: su 61 eventi culturali complessivi, ben 51 sono stati gratuiti. Una scelta precisa per abbattere le barriere economiche e rendere l'arte un patrimonio davvero comune e fruibile da tutti. L'offerta è stata variegata e di alto profilo: 5 grandi mostre che hanno esplorato nuovi linguaggi, 20 spettacoli teatrali e 44 concerti hanno scandito il ritmo di un anno intenso, raccontato da oltre 700 articoli di stampa. Il Palazzo delle Arti non vive solo tra le sue mura storiche, ma ha saputo espandersi anche nel mondo virtuale, creando una community vastissima: "I dati social sono impressionanti - ha affermato Niki Battaglia - oltre 2,5 milioni di visualizzazioni totali sui canali digitali, con Facebook a fare la parte del leone (oltre 1,7 milioni) seguito da Instagram, TikTok e YouTube. Numeri che dimostrano come la cultura, se ben comunicata, sappia parlare anche alle nuove generazioni."
Non c'è che dire, la soddisfazione di tutta l'organizzazione che ruota attorno a Palazzo Beltrani è grande. Di seguito, il post pubblicato sui canali ufficiali che riassume l'orgoglio per i traguardi raggiunti:
"STAGIONE ARTISTICA 2025 Un anno fatto di incontri, sguardi, musica, parole. Un anno in cui i numeri non sono freddi dati, ma persone, emozioni condivise, storie vissute.
Non c'è che dire, la soddisfazione di tutta l'organizzazione che ruota attorno a Palazzo Beltrani è grande. Di seguito, il post pubblicato sui canali ufficiali che riassume l'orgoglio per i traguardi raggiunti:
"STAGIONE ARTISTICA 2025 Un anno fatto di incontri, sguardi, musica, parole. Un anno in cui i numeri non sono freddi dati, ma persone, emozioni condivise, storie vissute.
- 5 mostre che hanno attraversato confini e linguaggi
- 20 spettacoli teatrali
- 44 concerti
- 61 eventi culturali, di cui 51 gratuiti, per rendere la cultura davvero accessibile
- 16.215 ingressi
- 439 artisti da 13 Paesi del mondo
- 722 articoli che hanno raccontato il nostro lavoro.
- 10.136 persone hanno sfogliato la nostra brochure
- Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni sui nostri canali digitali:
- Facebook: 1.737.658 visualizzazioni
- Instagram: oltre 527.000 visualizzazioni
- YouTube: 52.900 visualizzazioni
- TikTok: oltre 241.000 visualizzazioni
- Google: 33.898 visualizzazioni
- Google Maps: 5.406 richieste di indicazioni