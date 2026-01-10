Palazzo delle Arti Beltrani, un 2025 da incorniciare: oltre 16mila presenze e 2,5 milioni di sguardi online

5 mostre che hanno attraversato confini e linguaggi

20 spettacoli teatrali

44 concerti

61 eventi culturali, di cui 51 gratuiti, per rendere la cultura davvero accessibile

16.215 ingressi

439 artisti da 13 Paesi del mondo

722 articoli che hanno raccontato il nostro lavoro.

10.136 persone hanno sfogliato la nostra brochure

Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni sui nostri canali digitali:

Facebook: 1.737.658 visualizzazioni

Instagram: oltre 527.000 visualizzazioni

YouTube: 52.900 visualizzazioni

TikTok: oltre 241.000 visualizzazioni

Google: 33.898 visualizzazioni

Google Maps: 5.406 richieste di indicazioni

Inaugurato al pubblico il, Palazzo delle Arti "Beltrani" ha saputo affermarsi nel tempo come molto più di un semplice contenitore espositivo. Definito a ragione un, la struttura di via Beltrani è diventata il centro culturale di riferimento cittadino, un vero laboratorio artistico di rilievo capace di accogliere e armonizzare le più svariate tipologie di arte. La sua utilità, tuttavia, non è solo culturale ma profondamente sociale: il Palazzo è un presidio di civiltà, un luogo di incontro e confronto che restituisce alla comunità il valore della bellezza condivisa."Se i numeri potessero parlare - ha dettodirettore artistico del complesso - quelli della stagione 2025 del Palazzo delle Arti Beltrani racconterebbero una storia di successo, passione e, soprattutto, partecipazione. Il bilancio dell'anno appena trascorso non è una fredda lista di dati, ma la fotografia di un luogo che '. Sono stati benregistrati: oltre sedicimila persone che hanno scelto di vivere la cultura in prima persona, assistendo a mostre, concerti e spettacoli. Un dato che conferma - ha concluso- la capacità attrattiva del polo museale tranese, in grado di portare in scena, trasformando Trani in un palcoscenico internazionale."Ma il dato forse più significativo, che sottolinea la vocazione sociale della struttura, riguarda l'accessibilità: sucomplessivi, ben. Una scelta precisa per abbattere le barriere economiche e rendere l'arte un patrimonio davvero comune e fruibile da tutti. L'offerta è stata variegata e di alto profilo: 5 grandi mostre che hanno esplorato nuovi linguaggi, 20 spettacoli teatrali e 44 concerti hanno scandito il ritmo di un anno intenso, raccontato da oltre 700 articoli di stampa. Ilnon vive solo tra le sue mura storiche, ma ha saputo espandersi anche nel mondo virtuale, creando una community vastissima: "I dati social sono impressionanti - ha affermato Niki Battaglia - oltre 2,5 milioni di visualizzazioni totali sui canali digitali, con Facebook a fare la parte del leone (oltre 1,7 milioni) seguito da Instagram, TikTok e YouTube. Numeri che dimostrano come la cultura, se ben comunicata, sappia parlare anche alle nuove generazioni.""STAGIONE ARTISTICA 2025 Un anno fatto di incontri, sguardi, musica, parole. Un anno in cui i numeri non sono freddi dati, ma persone, emozioni condivise, storie vissute.E poi c'è una comunità che cresce anche online:Il Palazzo delle Arti Beltrani è tutto questo: un luogo che accoglie, ascolta, unisce. Un luogo dove la cultura non si consuma, si vive. Grazie a chi ha varcato quella soglia, a chi ha applaudito, riflettuto, condiviso. Il viaggio continua.