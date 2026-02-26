Palazzo di Città e conferenze stampa: esposto del prof. Giuseppe De Simone

La pubblicazione integrale della PEC consente di comprendere nel dettaglio le questioni sollevate, in una fase politica già caratterizzata da tensioni e riposizionamenti

​Al Sindaco Avv. Amedeo Bottaro - Al Segretario Generale in qualità di R.P.C.T. - Dott. Lazzaro Francesco Angelo - Al Dirigente Ufficio Patrimonio - Ing. Puzziferri Luigi Comune di Trani La Stampa ha riportato la notizia che che presso la Sala Tamburino del Palazzo di Città sarebbero state indette due conferenze stampa: la prima per giovedì 26 alle ore 9:00, a cura del Vice Sindaco Fabrizio Ferrante, e la seconda per venerdì alle ore 12:00, a cura del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giacomo Marinaro, entrambe aventi ad oggetto le loro candidature per le prossime elezioni comunali. Alla luce di quanto sopra, si chiede: Se sia stata rilasciata regolare autorizzazione per lo svolgimento di tali iniziative e, in caso affermativo, da parte di quale soggetto competente. Se l'utilizzo del Palazzo di Città per eventi connessi a candidature elettorali sia conforme alla normativa e ai regolamenti vigenti. Qualora esista un regolamento che disciplini l'uso della Sala Tamburino, se tale possibilità sia garantita in condizioni di parità a tutti i cittadini o candidati che intendano svolgere comunicazioni alla stampa in vista delle prossime elezioni. Si evidenzia, inoltre, che il Palazzo di Città è istituzionalmente destinato allo svolgimento delle attività amministrative e non a iniziative di natura privatistica-elettorale o di promozione di candidature. Inoltre, si chiede di sapere se, in considerazione di eventuali profili di ordine pubblico connessi agli eventi in oggetto, siano state informate le competenti Forze dell'Ordine e se siano state adottate le necessarie misure preventive. Chiedo infine che il Segretario Generale informi Sua Eccellenza il Prefetto al fine di conoscere il suo parere preventivo in merito a tali iniziative private in luoghi istituzionali In attesa di ricevere urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Trani, 25/02/2026 Prof. Giuseppe De Simone

La conferenza stampa del vicesindacosi è svolta questa mattina, 26 febbraio, dopo essere stata inizialmente annunciata a Palazzo di Città e successivamente spostata presso la sede del Partito Democratico di Trani, una circostanza di cambiamento di location che potrebbe essere letta alla luce di una comunicazione, del 25 febbraio, che il prof.aveva trasmesso una PEC indirizzata al sindaco Amedeo Bottaro, al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e al dirigente dell'Ufficio Patrimonio, sollevando quesiti sull'eventuale utilizzo della Sala Tamborrino per conferenze stampa legate a (possibili) candidature alle prossime elezioni amministrative.Nella comunicazione si fa riferimento sia all'iniziativa del vicesindaco Ferrante sia a quella del presidente del Consiglio comunale Giacomo Marinaro, la cui conferenza stampa è al momento confermata per domani 27 febbraio presso la Sala Tamborrino del Comune. De Simone chiede chiarimenti sulla regolarità delle autorizzazioni, sulla conformità ai regolamenti vigenti, sulla parità di accesso agli spazi istituzionali per tutti i candidati e sull'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti per i profili di ordine pubblico, sollecitando inoltre un parere della Prefettura.